NAJVIŠE IH DOLAZI IZ MAROKA I SENEGALA: Priliv migranata u Španiju prošle godine skočio za 82 odsto u odnosu na 2022.

Broj ilegalnih migranata koji su prošle godine ušli u Španiju skočio je za 82,1 odsto u odnosu na 2022. godinu i iznosi 56.852, što je posledica njihovog dosad nezabeležnog priliva na kanarski arhipelag, pokazuju podaci koje je danas objavila vlada u Madridu.

Ova brojka najveća je od 2018. godine, kada je 64.298 migranata stiglo u Španiju, koja je uz Italiju i Grčku jedan od glavnih ulaznih tačaka za migrante u Europu.

Prošlogodišnji skok uglavnom je posledica rekordnog priliva migranata na Kanarskim ostrvima, delu Španije koji je 2023. godine doživeo najgoru migrantsku krizu.

Ukupno je 39.910 migranata iskrcalo se na ovo ostrvlje smešteno u Atlantskom okeanu, uz severozapadnu obalu Afrike.

To je je 154,5 odsto više u odnosu na 2022. godine i premašuje dosadašnji rekord iz 2006. godine.

Prema evropskoj agenciji Fronteks, ti migranti su ponajviše poreklom iz Maroka i Senegala.

Migrantska ruta prema Kanarskim ostrvima izuzetno je opasna.

Prema španskoj nevladinoj organizaciji Kaminando Fronteras, više od 7.800 migranata umrlo je od 2018. do 2022. dok su pokušavali do dođu do tog arhipelaga s afričke obale.

Dolasci migranata u Španiju preko Mediterana, iz Maroka ili Alžira, prošle godine su porasli za 19,1 odsto u odnosu na 2022. godinu - bilo ih je 15.435.

S druge strane, broj migranata koji ulaze u španske enklave Seutu i Melilu, preko tamošnjih visokih ograda pao je za oko 46 odsto i iznosio je 1.234.

Ove dve enklave, smeštene na severnoj obali Maroka, čine jedine kopnene granice EU na teritoriji Afrike.

Ovaj pad, koji je započeo 2022. godine, povezuje se s normalizacijom diplomatskih odnosa između Španije i Maroka, ključnog partnera Madrida u borbi protiv ilegalne imigracije.

Kurir.rs/Beta