"KLINTON VOLI KAD SU MLADE" Objavljena tajna dokumenta u procesu protiv Epstajna: Na spisku i Majkl Džekson i Dejvid Koperfild

Osumnjičeni pedofil Džefri Epstajn jednom je rekao da bivši američki predsednik Bil Klinton voli kad su devojke "mlade".

To je svedočila žrtva preminulog seksualnog prestupnika u iskazu koji je otpečaćen u sredu. Iskaz je deo gomile davno zapečaćenih sudskih dokumenata koji su počeli da se objavljuju.

Federalni sud je prošlog meseca naredio da se objave dokumenta u kojima se navodi više od 170 Epstajnovih saradnika poput Klintona, još jednog bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa, britanskog princa Endrjua...

Dokumenti su deo materijala iz procesa protiv bivše Epstajnove devojke i bliske saradnice Gislejn Maksvel koji je po tužbi za klevetu pokrenula jedna od žrtava seksualnog prstupnika Virdžinija Roberts Žifre.

Još jedna žrtva, Johana Sjoberg, rekla je u izjavi iz 2016. da je vojvoda od Jorka stavio ruku na njene grudi dok mu je sedela u krilu u njegovoj kući na Menhetnu 2001. godine. Sjoberg je takođe pomenula Klintona.

- Jednom je rekao da Klinton voli kad su devojke mlade - svedočila je Sjoberg.

Trampovo ime se takođe pojavilo u tom svedočenju. Epstajn je navodno pomenuo Trampa kad su ga piloti njegovog privatnog aviona obavestili da su primorani da se preusmere iz Njujorka

- Super! Pozvaćemo Trampa i otići ćemo u kazino - rekao je Epstajn.

Ostala poznata imena koja su se pojavila u dokumentima su pokojni "kralj popa" Majkl Džekson i mađioničar Dejvid Koperfild. Sjoberg je rekla da je upoznala Džeksona, ali da mu nije pružila masažu. Za mađioničara je tokom ispitivanja rekla da je bio Epstajnov prijatelj.

Niko od poznatih ljudi, osim princa Endrjua, nije optužen za nedelo.

Mark Randaca, advokat koji se borio da se dosijei otpečate, rekao je da bi dokumenti mogli da odgovore na mnoga dugotrajna pitanja o Epstajnovim groznim poslovima.

- Ko je bio umešan i kako su se izvukli? Koliko daleko to dopire do ljudi koji su zaista na vlasti i zašto se tako dugo držalo u tajnosti? Ko je uspeo da izdejstvuje da se dokumenti zapečate jer sud uošte nije trebalo da zaštiti informacije. To je neregularno - navodi Randaca.

Više od 100 osoba koje se pominju u dokumentima su inače nekadašnji Epstajnovi saradnici, zaposleni, ali i žrtve. Imali su rok do 1. januara da se žale na odluku sudije koja je u svojoj odluci kojom je otpečatila dokumente napomenula da su neka imena već objavljena u medijima tokom godina i da se neka nisu protivila otkrivanju njihovog identiteta.

Klinton se pominje više od 50 puta u redigovanim dokumentima.

Žifre, koja je navodno bila seksualni rob izopačenog milionera, ismejavala je prethodnih dana saradnike pokojnog pedofila.

- Biće mnogo nervoznih za Božić i Novu godinu, tačnije 170, ko je na listi nestašnih - tvitovala je nedavno.

Žifre je podnela tužba za klevetu protiv Maksvel jer je bliska saradnica Epstajna rekla da je lagala da ju je Epstajn primoravao na seks kad je bila tinejdžerka. Tužba je rešena 2017. godine za neotkriveni iznos.

Maksvel je krajem 2021. osuđen za regrutovanje i doterivanje maloletnih devojčica koje je Epstajn zlostavljao između 1994. i 2004.

Epstajn se ubio u svojoj zatvorskoj ćeliji na Menhetnu 2019. godine dok je čekao suđenje po federalnoj optužbi za trgovinu ljudima.

(Kurir.rs/NY Post/Preneo Z.Ko)