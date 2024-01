TINEJDŽER PRVI USPEO DA ODIGRA TETRIS DO KRAJA: Autori igre nisu verovali da je to uopšte moguće! POGLEDAJTE NEVEROVATAN SNIMAK

Vilis Gibson (13) iz Oklahome prva je osoba koja je uspela da pobedi Tetris nakon izlaska igre pre više od tri decenije.

Tvorci Tetrisa verovali su da to nije moguće jer je igra dizajnirana da se igra beskonačno, blokovi vremenom padaju sve brže i brže, a na kraju igrač postane zatrpan. Da bi pobedio, igrač mora da postigne toliko visoke rezultate da se memorija igre preoptereti, a računar jednostavno ne može da nastavi.

Gibson je uživo emitovao istorijsku partiju koju je odigrao 21. decembra prošle godine.

Tinejdžer je veći deo partije, koja je trajala skoro 40 minuta, igrao na frenetičnim brzinama. Tokom igre je uspeo da postavi nove svetske rekorde za ukupan rezultat, odigrane nivoe i očišćene linije. Na kraju je bio nagrađen zamrznutim ekranom koji je signalizirao da je učinio nemoguće.

Njegov rezultat je 999.999.

- O moj Bože! Pašću u nesvest! Ne osećam ruke - čuje se Gibson na kraju snimka.

Vins Klemente, predsednik Svetskog prvenstva u klasičnom Tetrisu, navodi da je tinejdžer uradio nešto što se graniči sa nemogućim.

- To nikada ranije nije uradio čovek. To je u suštini nešto za šta su svi mislili da je nemoguće do pre nekoliko godina - navodi Klemente.

Gibson je počeo da igra Tetris sa 11 godina. Igra na televizoru sa katodnom cevi i prema navodima Tajmsa vežba otprilike 20 sati nedeljno.

Tinejdžer je pobedu posvetio svom ocu Adamu koji je umro prošlog meseca.

Igra je inače objavljena 1989. godine.

RETKO KO PREĐE NIVO 29

Tetris je do sada pobedila samo veštačka inteligencija 2021. godine.

Posebno dizajnirani program mogao je trenutno da registruje predstojeće blokove i odabere akcije onoliko brzo koliko je konzola mogla da ih registruje. Nije napravio nijednu grešku i pokazao je ljudima do tada nepoznate nivoe igre.

Brzina se iznenada udvostručuje na nivou 29, nivou koji tek nekoliko ljudi dostiže, a manje njih preživljava dugo. Кada brojač pređe na milion, cifre počinju da se zamenjuju slovima. Boje blokova se menjaju, neki su ružičasti, a drugi toliko tamni da ih jedva možete videti.