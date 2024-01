"PUTIN JE DEKICA ČIJA NAS SMRT NE BI IZNENADILA" Analitičar predviđa kako bi ovo uticalo na tok RATA U UKRAJINI i sudbinu Rusije

Šta nas čeka u novoj 2024. godini. Analitičari je već zovu super izbornom godinom u kojoj će umnogome na svet uticati izbori u najvećoj ekonomiji sveta, Sjedinjenim američkim državama. Pretprošlu 2022. godinu završili smo buktećim ratom u Ukrajini, a i kraj 2023. godine nije bio ništa optimističniji jer se ovom pridružio još jedan veliki sukob Izraela i Palestine. Čeka li nas smirivanje tenzija ili rat većih, svetskih razmera, naročito ako se prisetimo izjave pape Franje pre 9 godina kada je rekao da mi nismo ni svesni da smo ušli u 3. svetski rat samo zato što se u svetu vodi na desetine manjih ratova.

O ovome su voditelji Pulsa Srbije razgovarali sa Emilom Zoronjićem, predsednikom upravnog odbora Omladinske mreže Srbije, koji je govorio i o hipotezi da Putina nema i kako bi to uticalo na ishod rata u Ukrajini.

- To je još jedan dekica, poput Bajdena i Trampa, čija smrt zapravo ne bi iznenadila u nekoj budućnosti. I za Rusiju to ne bi bilo pogubno. Oni bi imali jedan turbulentan period, ali ne bi to uticalo na sam sukob u Ukrajini iz više razloga. Prvo, on ima stabilnu većinu, on je čovek koji predstavlja sistem, jednostavno, on je slika sistema koja se je gradila 20, možemo reći i 30 godina, ali ja verujem da on ima spremnog naslednika u samoj Rusiji, da zapravo postoje ličnosti koje njega mogu da naslede - smatra Zoronjić.

Kaže da Rusija ne bi bila ista bez Putina, ali da bi se ta slika uspostavila posle nekoliko godina.

- On jeste neko ko se pojavljuje u javnosti i neko ko je suštinski najvažniji nama svima koji gledamo. I onda će se novi lider, kroz nekoliko godina, on možda neće imati taj autoritet pred svetom, ali svakako će održati taj sistem. Sistem neće propasti, a lider će ostati isti i on će svakako biti deo te ruske duboke države - dodao je Zoronjić.

