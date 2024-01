POČELO JE SA JUGOSLAVIJOM - UKRAJINU ĆE PODELITI NA DVA DELA! Ovako je govorio Miroslav Lazanski: "To je NOŽ POD TRBUHOM Rusije"

Novinar, vojnopolitički komentator i diplomata Miroslav Lazanski napisao je 2014. godine tekst, koji danas zvuči gotovo proročki imajući u vidu razvoj situacije u Ukrajini.

Lazanski je tada najavio da će u slučaju rata u Ukrajini ta zemlja biti podeljena na dva dela, a kao moguću liniju podele naveo je reku Dnjepar.

- Možemo li da pretpostavimo, sada možda zvuči fantastično, da će u nekom budućem vremenu neki događaji u Rusiji i neki događaji u Ukrajini dovesti do toga da ove dve države opet požele da se ujedine? Ili suprotno, zašto ono što je započelo sa Jugoslavijom 1991. godine, i odmah zatim sa Sovjetskim Savezom i Čehoslovačkom, ne može da se nastavi dalje? Odakle uverenje da će Evropa večno biti stabilna - zapitao je on.

On je tada pitao i sledeće - zašto i Ukrajina ne bi mogla da se raspadne.

- Istina, ona je već ostala bez Krima, jer tamo je od 1991. postojala nezadovoljna politička grupacija koja je težila ujedinjenju sa Rusijom i sada je to i dočekala. U istočnoj Ukrajini, uz Ruse i većina Ukrajinaca govori ruski jezik, no to više liči na Irce koji govore engleski, ali sebe smatraju Ircima, ili kao u Belgiji gde polovina stanovništva govori francuski, a sebe smatra Belgijancima - tvrdio je on.

Lazanski je tada istakao da je sve moguće ako NATO uđe u Ukrajinu i pokuša da se približi njenim istočnim granicama.

- To je nož pod trbuhom Rusije. Moskva bi trenutno vojno intervenisala i uzela prostor do reke Dnjepar, čime bi Ukrajina bila podeljena. I zbog toga neće biti nikakvog rata između NATO-a i Rusije, jer je Rusija vojno superiorna u tom delu Evrope, a širenje NATO-a na istok pokazaće se kao velika greška Vašingtona - napisao je tada Lazanski.

(Kurir.rs/Politika/Preneo: Đ. M.)

