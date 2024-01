IZRAELSKI LOVCI F-15 PROBIJAJU ZVUČNI IZID IZNAD LIBANA! Udari na malim visinama, ne haju na pretnje PVO rakete Hezbolaha! (VIDEO)

Izraelski borbeni avioni počeli su u niskom letu da preleću gradove i naselja na jugu Libana.

Do sada to se radilo na velikim visinama, a sada lovici-bombarderi F-15I Ra am počeli su da to rade na malim visinama nehajući na pretnje PVO raketa šiitske organizacije Hezbolah.

Na snimku koji je kako je navedeno načinjen u gradu Tibinu koji se nalazi 25 km istočno od Tira. Grad je poznat i kao srce Džabat Amela planinski deo između Libana i Galileje koja je deo Izraela.

⚡️Enemy warplane breaks the sound barrier over Tibnin, Lebanon pic.twitter.com/BQYltyOOyA — War Monitor (@WarMonitors) January 7, 2024

Na objavljenom snimku se vidi trenutak probijanja zvučnog zida i avion koji nadleće grad.

Ovakvi niski preleti ukazuju da se vreme obračuna Izraela i Hezbolaha sve više približava kao i vreme za rundu Trećeg libanskog rata.

Kurir.rs / TV Front