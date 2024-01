"SPREMITE SE ZA RAT" Šveđani u PANICI nakon dramatičnog upozorenja od strane ministara: "Svet je POSTAO OPASNIJI nego što je bio"

U maju 2022. Švedska i Finska, poznate po svojoj neutralnosti, objavile su da će se pridružiti NATO-u kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu.

Dok se Finska zvanično pridružila alijansi u aprilu 2023. godine, kandidatura Švedske je naišla na prepreke. Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan kritikovao je navodnu neaktivnost nacije protiv islamofobije, nazivajući to "crvenom linijom". Mađarska je takođe izrazila zabrinutost zbog članstva Švedske.

Erdogan je kasnije dao odobrenje za ulazak Švedske u NATO, iako turska nacionalna skupština tek treba da da zeleno svetlo. Mađarski premijer Viktor Orban rekao je krajem prošle godine da njegova zemlja ne žuri da odobri kandidaturu Švedske.

Međutim, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je nemačkoj novinskoj agenciji DPA prošle nedelje da je Švedska učinila sve neophodne ustupke, predviđajući da će ta zemlja biti odobrena kao 32. članica NATO-a do sledećeg samita, zakazanog za jul u Vašingtonu.

Švedski ministar civilne odbrane Karl-Oskar Bolin uputio je upozorenje građanima u nedelju, tokom godišnje konferencije u Selenu.

"Pripremite se za rat"

- Uteha da smo nacija mira postala je opasnija nego ikad. Mnogi su to rekli pre mene, ali dozvolite mi da to kažem u zvaničnom svojstvu, sasvim jasno: moglo bi doći do rata u Švedskoj - rekao je on.

Bolin je rekao da njegove reči nisu imale za cilj da izazovu strah, već da stvore "situacionu svest". On je istakao da su Ukrajinci verovatno mislili da su njihovi sukobi sa Rusijom stvar prošlosti sve dok predsednik Vladimir Putin nije odlučio da nezakonito pripoji Krim 2014. godine, a zatim osam godina kasnije pokrenuo invaziju na tu zemlju u punom obimu.

- Društvena otpornost zahteva upravo to: svest o situaciji - svest među pojedinačnim građanima, zaposlenima, preduzetnicima i donosiocima odluka u javnoj upravi - rekao je Bolin.

- Ali nije dovoljno samo razmišljati o tom pitanju. Civilna odbrana nije prvenstveno teorijska vežba. Svest se mora pretočiti u praktičnu akciju, mere - dodao je on.

„Svet je postao opasniji“

Švedski ministar odbrane Pol Džonson izdao je isto upozorenje tokom govora u Selenu u ponedeljak. On je rekao da ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku pokazuju da je „svet postao opasniji nego što je bio pre samo godinu dana“.

On je takođe naveo „neizvesnost“ u vezi sa smerom kojim će SAD krenuti nakon izbora 2024.

- Ne može se isključiti oružani napad na Švedsku - rekao je Džonson.

- Rat može doći do nas. Ova ozbiljna vremena zahtevaju jasnoću vizije, sposobnost delovanja i upornost - jasnoću vizije da bi se shvatilo da cilj Rusije ostaje iskorenjivanje slobodne Ukrajine i stvaranje Evrope u kojoj je „moć ispravna“ sa tamponom države i sfere interesa. To smo već iskusili u prošlosti. Ne smemo da se vratimo tamo i pustimo našu decu da rastu u takvoj Evropi - rekao je Džonson.

