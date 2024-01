"NEMAČKA IZBACUJE VIŠE OD MILION MIGRANATA IZ DRŽAVE ZBOG UČESTVOVANJA U PROTESTU?!" Šok tvrdnja ekonomiste Aćimovića u USIJANJU

Nemačka trenutno svedoči najmasovnijem štrajku u svojoj istoriji - sedam dana potpune blokade.

Hiljade poljoprivrednika koriste traktore kako bi blokirali ključne saobraćajnice i zauzeli prostor ispred važnih vladinih institucija.

Sindikati su se pridružili ovim protestima, dovodeći radnike na ulice. Takođe, veštačka inteligencija već beleži snimke koje prikazuju izgoreli Bundestag.

Draško Aćimović, ekonomista i diplomata, gostovao je u emisiji Usijanje gde je govorio o trenutnoj situaciji u Nemačkoj.

- Možda je najinteresantnije početi večeras sa jednom vešću koje je Nemačka državna televizija objavila danas, a to je da je održan tajni sastanak između ultraradikalne AFD partije i nacističke partije. Da je na tom sastanku dogovoreno da se preko milion migranata na neki način izbaci iz Nemačke. To je jedna vrlo važna vest i povezana je sa informacijama koje smo u zadnjih tri dana dobili, da su te snage bile izuzetno aktivne tokom protesta unutar Nemačke u zadnjih par dana - kaže Aćimović i dodaje:

- Nemačka je imala jednu stabilnu vlast, dugo godina jednu veliku koaliciju sastavljenu od konzervativaca i socijaldemokrata. Usput rečeno konzervativna CDU partija je sestrinska partija SNS-a i to je bila jedna stabilnost. Oni su i predstavnici velikog kapitala, imali su i otvoren put, imali su i jeftine energente iz Rusije. Nemačka je imala jednu stabilnost. U ovom momentu gubi sve to, izgubila je jeftine energente, izgubila je tržište istočne Evrope na neki način, koje je koristila dugo godina zbog jeftine radne snage i svega ostalo - rekao je Aćimović i dodao:

03:24 NEMAČKA IZBACUJE PREKO MILION MIGRANATA IZ DRŽAVE ZBOG UČESTVOVANJA U PROTESTU?! Aćimović tvrdi: Izgubili su STABILNOST

- Mi vidimo da oni ulaze u jedan zaista veliki problem i svakodnevno se njihove firme zatvaraju. Tako da, mislim da su oni kao nosilac evropske ideje, kao nosilac EU, pogrešno izabrali jednu slabu vladu sastavljenu od socijaldemokrata, zelenih i liberala, koja je jednostavno imala prejaku opoziciju CDU, konzervativnu stranku. Dozvolila je u suštini da se razvija AFD, ta ultra radikalna stranka, koja je ojačala izuzetno. Tako da, ne možemo odvojiti politiku od ekonomije, vidimo da se to reflektuje automatski na sve političke promene. Pogrešne odluke se reflektuju na ekonomiju i slažem se da u suštini dolazi vrijeme za Srbiju, koja je izdržala ove dve godine prilično nepravedno optužena da sedi na dve stolice. Srbija nije na dve stolice, već most i bilo je dozvoljeno da tako funkcioniše. Da nije zaustavili bi se preleti aviona preko teritorija EU. Srbija je izdržala sve to i sad je u jednoj jako dobroj poziciji koju može u Davosu iskoristiti.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:34 OTKRIVENO KOLIKI NOVAC BI UŠTEDELI POLJOPRIVREDNICI UKOLIKO ZADRŽE SVOJE PRAVO! Stručnjaci bez dileme: Nemačka je ponižena država