"UŽAS U EKVADORU JE JOŠ JEDNO DELO 'NEVIDLJIVE RUKE'!" Analitičari: Bekstvo vođe narko bande iz zatvora ima POLITIČKU POZADINU

U Ekvadoru je bekstvo vođe narko bande iz zatvora i proglašenje vanrednog stanja dovelo do pravog haosa. U sukobima narko bandi i policije stradalo je više ljudi. Osam ih je ubijeno u Gvajakilu, a dva policajca u obližnjem Nobolu. Deset ljudi je uhapšeno zbog kidnapovanja trojice policajaca, dok još sedmoricu, bande drže kao taoce u različitim gradovima.

O novonastaloj situaciji u Ekvadoru govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Milutin Ilić geopolitički analitičar i Nikola Jović, politikolog.

Jović je konstatovao da je situacija u Ekvadoru jedan u lancu nemilih događaja koji se ubrzano, širom sveta događaju od početka rata u Ukrajini.

- U svetu je od ruske specijalne vojne operacije krenuo ubrzani haos u svetu. Od tada samo gledamo kako jedna po jedna zemlja polako ulazi u taj haos. U slučaju Latinske Amerike to je počelo sa izborom Havijera Mileija na mesto predsednika Argentine. Jasna je bila njegova odluka da se povuče iz BRIKS-a, kada je izrazio svoju lojalnost Izraelu i SAD kao najvažnijim spoljno političkim partnerima. Bilo je očekivano da će neke druge zamlje Latinske Amerike biti meta za obračunavanje i da će Amerika da čisti svoje tlo, da tako kažemo.

Istakao je da Latinska Amerika ima veliki problem sa naoružanim bandama:

- Imamo tu još jedan problem, a to je da sve zamlje Latinske Amerike imaju problem sa bandama. Svaka zemlja ima problem sa tim bandama koje su povezane sa trgovinom droge. Uglavnom sva ta priča oko gerilskih grupa ima neku političku pozadinu i dimenziju. Najizrazitiji primer je Kolumbija, kao što znamo iz one serije Narkos. Imamo spregu prljavog novca od narkotika, imate te bande koje imaju pretenziju da zauzmu vlast i mešanje stranog faktora. Uvek postoji ta neka pozadinska nota, tako da mislim da nije slučajno da se odjednom aktivira frakcija neke bande. To takođe treba vezati za aktuelna spoljno politička dešavanja u svetu.

- Svet je u sred geostrateških i geopolitičkih prekompozicija i to se preliva sa kontinenta na kontinent. Od pada moći severnoatlanske arijanse konstantno neka nevidljiva ruka otvara sve više izazova za tu organizaciju. Vrlo je važno izazvati krizu u Latonskoj Americi. Naravno da svaka država, uključujući i Peru vodi računa o prelivanju. Naoko je to haotučno, ali meni deluje da je to otvaranje žarišta smišljeno. Mislim da je bačena ozbiljna rukavica severnoatlanskom sistemu vrednosti - rkeoa je Ilić i dodao:

- Dosadno ponavljam ono što stalno ponavljam. Jednostavno smo u sred velikih promena i nažalost to meni liči na podbacivanje lige naroda između dva svetska rata kada su došle u neku sličnu poziciju da ne mogu da zaštite mir u svetu. Liga naroda je nastala nakon prvog rata sa osnovnim postulatom da se tako nešto više nikada ne sme ponoviti. Nažalost UN se nalaze u sličnoj situaciji i to je sličan proces. Bojim se da nam sledi neki veći sukob koji će podeliti svet.

UŽAS U EKVADORU JE JOŠ JEDNO DELO NEVIDLJIVE RUKE! Analitičari: Bekstvo vođe narko bande iz zatvora ima POLITIČKU POZADINU

