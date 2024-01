"ON NIJE DOBRA OSOBA NI DOBAR OTAC" Ubio šuraka Albanca jer mu je silovao DETE, žena neće da čuje za njega pa otkrila NOVE DETALJE

Supruga muškarca (50), koji se tereti da je ubio svog šuraka Albanca (33) kada je saznao da mu je godinama silovao ćerku, ne želi da poseti svog muža u zatvoru i odbija da poveruje da je njen brat bio silovatelj.

Prema rečima devojčice, seksualno zlostavljanje je počelo pre 9 godina, kada je imala 12 godina "ujak" ju je prvi put silovao, i nastavio to da radi. Poslednjih meseci joj je stalno tražio pare, ucenjujući je fotografijama i snimcima koje je napravio tokom svog iživljavanja.

Kako je otac saznao da mu šurak Albanac siluje ćerku

Kada je otac za to saznao, odlučio je da ga ubije. Inscenirao je da je imao kvar na kolima i pozvao je svoju suprugu da joj kaže da "pošalje brata da mu pomogne". Kada je šurak stigao, prvo su se posvađali, onda ga je udario kundakom puške po glavi i na kraju u otimanju oko oružja upucao.

Sestra ubijenog i supruga osumnjičenog za ubistvo kaže da nije bila u kontaktu sa mužem od kobnog dana. Ona je za grčke medije rekla i da ne veruje da je njen brat uradio ono za šta ga devojčica optužuje. Upitana da li će posetiti svog supruga u pritvoru, odgovorila je da neće.

foto: Shutterstock, printscreen

"Ja sam otac, šta sam mogao da uradim"

Ističe da i dalje ne može da shvati šta se dogodilo i da ne zna kako dalje posle svega.

"Šta god da se dogodilo, on nije smeo ovo da uradi.... Šta god da je bilo, postoji zakon, on nije smeo ovo da uradi... Mi imamo ćerku, koja sad ima 10 godina", rekla je žena osumnjičenog za ubistvo Albanca.

Za svog supruga se udala nakon što je ostao udovac i podizala je i njegove tri ćerke iz prvog braka.

"Ništa nisam znala. Ovaj zločin koji je moj muž uradio nije smeo... Niko nema pravo da ubije nikoga... Trpela sam sve ove godine, odgajala sam njegovu decu. Njegova ćerka je dolazila kući dva puta nedeljno. Ne verujem da joj je moj brat išta uradio“, rekla je žena.

"Moj muž nije dobra osoba"

Ona tvrdi da njen muž "nije tako dobra osoba", te da ga je "trpela godinama".

"On nije dobra osoba. Mnogo laže, ekspert je za to. Ja koja sam živela sa njim sam to shvatila posle nekog vremena. Lako se razljuti... Nije bio ni dobar otac, ostavljao je svoju decu i išao bi da lovi svinje. Govorila sam mu, ali nije hteo da sluša", tvrdi žena osumnjičenog i sestra žrtve.

Međutim, meštani sela Argalasti, gde porodica živi, za oca koji je ubio šuraka govore da je "tih, miran, vredan i porodičan čovek".

foto: Pirntscreen/Youtube/OPEN

"Išao je da nadniči da bi prehranio veliku porodicu, koju je stvorio u dva braka", pričaju meštani sela i dodaju da njihovom komšiji nije bilo lako.

"Imao je tu tragediju da je mlad ostao bez žene, sa tri devojčice. Mučio se da ih othrani i iškoluje. Osnovao je novu porodicu, sa novom ženom dobio dete...", pričaju meštani.

Policija istražuje čitav slučaj, a navodno su na veštačenje odneti i telefoni devojčice koja tvrdi da je bila silovana, kao i telefon ubijenog Albanca, u kojima su navodno fotografije i snimci zlostavljanja.

Otac je u pritvoru i čeka se njegovo dalje saslušanje.

Kurir.rs/telegraf

Bonus video:

01:05 ZAŠTO SILOVANE DEVOJKE GODINAMA ĆUTE? Dok prolaze kroz pakao JEDNOG se posebno boje! (KURIR TELEVIZIJA)