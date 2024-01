U ŠVEDSKOJ ALARMANTNO?! SRPKINJA DIREKTNO IZ GETEBORGA ZA KURIR: Prete oduzimanjem državljanstva onima koji neće U RAT! (VIDEO)

Upozorenje dvojice švedskih ministara, Karl-Oskar Bolina i Pala Jonsona, da se njihovi sunarodnici pripreme za rat u Švedskoj izazvalo je zabrinutost među stanovništvom i optužbe opozicije da se bespotrebno diže panika.

Da li ima panike u državi koja je posle dva veka mira i neutralnosti pred vratima NATO-a, govorila je u jutarnjem programu Kurir televizije Gordana Antunović, osnivačica udruženja Creative Communication Initiative koja uključila u program iz Geteborga.

Potvrdila je da su upozorenja za pripremu za rat izazvale određene reakcije, ali da je njen utisak da to nije u takvom intenzitetu kako se prikazuje u medjima. - Ja prvo moram da se ogradim da nisam nikakav ekspert i ovo govorim iz ugla običnog građanina ove zemlje koji živi ovde već 23 godine. Mislim da je malo preterano to što mediji izjavljuju da će biti rata, kao što to obično biva pred takva neka dešavanja - rekla je Antunović i dodala:

- Ministar ovde jeste izjavio da bi Švedska trebalo da se spremi za rat, a vojska i policija su uz njega. Međutim, u nekim razgovorima sa ljudima s kojima ja živim i radim, apsolutno nije prihvatljivo to da Švedska ratuje. Pritom, ono što je malo potreslo ljude koji su došli ovde i dobili državljanstvo Švedske je to da je ULF izjavio da je moguće da se oduzima državljanstvo onima koji ne budu želeli da učestvuju u mogućem ratu.

Reakcije ne upozorenje ministara su utoliko intenzivnije zbog toga što Švedska nije ratovala jako dugo:

- Znate kako, jako dugo Švedska nije ratovala i u ovu zemlju je došlo mnogo ljudi sa ratnih područja, tako da su Šveđani hteli, ne hteli i prihvatili i nas koji smo došli sa određenim traumama i možda i sa tom našom decom rasli i ponešto saznali o ratu, ali na njihovu sreću nikad nisu bili u tome. Mislim da su društvene mreže isto tako puno uradile da ta deca i ti mladi ljudi shvate da preti nekakva opasnost i čini mi se da je u početku to izazvalo neki nacionalni ponos ili već kako da ga nazovemo, međutim kod njih ili bar ono što ja vidim razum preovladava i uopšte ne verujem u to da bi ono želeli da idu u rat.

