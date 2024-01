"AMERIKA JE OBUSTAVILA POMOĆ UKRAJINI ZBOG OVOGA!" Stručnjaci: Evropa će biti u sve većim problemima, SVE JE SADA U RUKAMA MOSKVE

Ukrajina je ostavljena na cedilu! Sjedinjene Američke Države su obustavile isporuku novca, oružja i tehnike Ukrajini.

Analitičari smatraju da će obustava američke pomoći baciti Ukrajince na kolena, a nemaju sumnje da će to Rusija jedva dočekati.

Da li Kijev ostaje u beznadežnoj poziciji? Kako će okretanje leđa Zapada iskoristiti Moskva?

Na ova pitanja odgovorili su gosti emisije Usijanje: Vinko Pandurević, general u penziji, Slobodan Samardžija, nekadašnji dopisnik Politike iz Moskve, i Slobodan Dimitrijević, predsednik Nacionalnog pokreta srpsko-ruskog pokreta.

- Ova pomoć je u jednom trenutku morala da bude ukinuta potpuno ili svedena na neku meru koja je razumljiva. Iz prostog razloga što je sada već vidljivo da taj rat ne može da bude dobijen. Čak ne mogu da budu povraćene ni one teritorije koje su izgubljene. Prema tome, to je jednostavno, racionalan potez. Pogotovo u trenutku kada se otvaraju nova žarišta svuda u svetu. Za sada su najaktivnije u Gazi i ovo što se sada dešava u Jemenu. A Amerika se, u stvari, najviše sprema za ono što će se događati i na Tajvanu. Tako da Amerika ne može više da troši tolike pare - rekao je Samardžija i dodao:

- Oni u Vašingtonu su smislili da to prepuste sada Evropljanima. Ali, znajući da su Evropljani vrlo škrti bili kad su trebali da daju pare svojevremeno za NATO, nekako su malo voleli da uštede. E sada su se stvari promenile, bukvalno su naterani da troše više. Ne zbog Rusije i Ukrajine, nego zbog toga što ih je neko naterao da troše te pare više. Znači, sad im se prepušta ne samo da troše više, nego da troše još više, zato što Amerikanci žele da se povuku od svega toga. Mislim da to neće izaći na dobro, jer vidimo da su se sve veći problemi pojavili u celoj Evropi. Vidimo u Nemačkoj šta se dešava, da je jednostavno tamo ekonomska situacija loša. Imam izveštaje iz Velike Britanije, gde takođe nije baš blistava situacija, ali jednostavno to su stvari koje su oni sami na neki način sebi preuzeli da rade i to će morati da istrpe. E sad, kako će se sve završiti, to ćemo da vidimo, jer to više ne zavisi od Zapada, toliko koliko zavisi od Rusije. Naime, prema poslednjim podacima, 71% Rusa smatra da Rusija treba da osvoji i Odesu i kompletni Harkov, pa možda čak da dođu i u Kijev. Prema tome, Rusija je spremna da ratuje, ima ljude spremne da ratuju. Prema tome, stvari su u rukama Moskve, a ne u rukama Zapada.

- Posle dve godine rata prošlo je taj početni period i prošao je prvi period sukoba, sada dolazim na neki novi, odnosno treći period, gde bi trebalo napraviti jedan saldo i neku inventuru, šta je to utrošeno, a šta je učinjeno, odnosno koji su rezultati. Amerika je svojski finansirala i pomagala Ukrajinu sve ovo vreme. Ona je uspela da ostvari jedan balans u smislu snabdevanja Ukrajine i pružanja otpora ruskim oružanim snagama. Nije dozvolila da Rusija lako izvede drugu napadnu operaciju, da uvede drugi eskadron i da ostvari ciljeve koje je postigla, bila u prvoj fazi - rekao je Pandurević i dodao:

- U Americi je nastupila ta faza predizbornog perioda kada na neki način i republikanci uslovljavaju demokrate i Bajdena sa pružanjem pomoći. Ja bih rekao da je u ovom trenutku Amerika preusmerila te logističke lance i baze snabdevanja Ukrajine na Evropu. Ona je to svesno uradila. Evropa jeste manje izdvojila u ukupnom smislu, ali gledano odnosno na bruto društveni proizvod tih zemalja, pojedinih, izdvojili su procentualno možda i više. Najviše je Nemačka. Evo vidimo da to čini Letonija. Ako se prisetimo da je EU htela da ima zajednički odluku u smislu finansiranja toga rata, Mađarska je to stopirala i prešlo se na fazu bilateralnih sporazuma između članica EU i Ukrajine. Tako je i Velika Britanija. Danas i premijer Velike Britanije je potpisao jedan sporazum bilateralni sa Ukrajinom. Obećali su dve i po milijarde funti u narednoj budžetskoj godini koja počinje u aprilu mesecu. Oni će verovatno to i učiniti i raditi.

Dimitrijević smatra da se situacija u Ukrajini ovim nije previše iskomplikovala.

- Mislim da se situacija u Ukrajini nije previše dodatno iskomplikovala. Ovo je pre svega privremena odluka da će se razmatrati dalja pomoć Ukrajini. Mislim da se na neki način previše pokušava da da važnosti tome, ali ovde je u američkom senatu nešto drugo u pitanju. Oni pokušavaju da sredstva s jedne strane obezbede za obezbeđivanje granica. Kad se govori o granici, govori se i o granici prema Rusiji i nekim drugim državama koje su na granici sa Rusijom. Da možda na taj način se sukob možda i zakomplikuje i intenzivira. A isto tako imaju problem na svom domaćem terenu. Imaju problem, nerešivu, sa Meksikom, sa izbeglicama i ilegalnom imigracijom.

