NA SAMRTNOJ POSTELJI KRALJICE ELIZABETE PRONAĐENA CRVENA KUTIJA: Sada je rešena MISTERIJA i otkriveno šta je bilo u njoj

Poslednje trenutke kraljice Elizabete II opisao je njen najbliži član osoblja u izuzetnom i duboko dirljivom memorandumu čije su delove britanski mediji prvi put objavili danas. Ser Edvard Jang, privatni sekretar pokojne kraljice, bio je u Balmoralu kada je ona preminula 8. septembra 2022. godine.

Evo kako je preminula kraljica Elizabeta II. "Veoma mirno. U snu. Otišla je neprimetno. To je bila duboka starost. Nije bila svesna ničega. Nije bilo bola", piše u ovom dokumentu, između istalog.

Ovaj zapis do sada nije objavljen u javnosti, a nalazi se u Kraljevskom arhivu, piše "Daily Mail". Gore napisana rečenica predstavlja samo delić insajderskog izveštaja o hrabrosti, marljivosti i odanosti dužnosti pokojnog monarha u njenim poslednjim satima. Sve je objavljeno u novoj biografiji "Charles III: New King, New Court. The Inside Story" koju potpisuje istaknuti pisac i istraživač kraljevske porodice Robert Hardman.

Crvena kutija na samrtnoj postelji kraljice Elizabete II

U biografiji je takođe otkriveno da je ubrzo nakon što je ser Edvard napisao pomenutu belešku, lakej doneo zaključanu crvenu kutiju za dokumenta koja je pronađena na samrtnoj postelji kraljice Elizabete. U kutiji je osoblje pronašlo dva zapečaćena pisma - jedno je bilo namenjeno njenom sinu i nasledniku, kralju Čarlsu III, a drugo ser Edvardu.

Iako je malo verovatno da će njihov sadržaj ikada biti objavljen, samo postojanje pisama pokazuje da je Elizabeta prepoznala da se njenom vremenu na zemlji bliži kraj. U kutiji su takođe pronađeni dokumenti kojima se bavila u nedeljama uoči smrti i poslednja kraljevska naredba, odnosno njen izbor kandidata za prestižni Orden koji se daje pojedincima za izuzetne zasluge širom Komonvelta.

"Čak i na samrtnoj postelji, bilo je posla. I ona je to uradila", piše Hardman o njenoj nepokolebljivoj odanosti svojim dužnostima.

Šta je još otkriveno o poslednjim satima kraljice Elizabete II?

Uprkos bojazni za njeno zdravlje, smrt kraljice je bila toliko iznenadna da je Čarls morao u poslednjem momentu da krene helikopterom u Balmoral, i da tokom leta pročita beleške o "Londonskom mostu", što je bio naziv dogovorenog plana akcije nakon njene smrti.

Kralj Čarls i kraljica Kamila proveli su sat vremena nasamo sa Elizabetom pre nego što je umrla. Čarls je lično pozvao oba svoja sina, Harija i Vilijama, da što pre doputuju u Škotsku kako bi se oprostili od svoje bake. U tom trenutku verovao je da kraljica ima još nekoliko dana, a ne nekoliko sati života.

Pored samrtne postelje kraljice Elizabete smenjivali su se i princeza Ana, njena ćerka, Andžela Keli, njena stilistkinja i osoba od poverenja, zajedno sa sveštenikom Kenetom Mekenzijem koji joj je čitao redove iz Biblije.

Čarls, koji je otišao da razbistri glavu nakon susreta sa majkom, primio je vest o njenoj smrti dok se vozio nazad u Balmoral. Kralj je pokušao više puta da pozove svog mlađeg sina Harija kako bi mu lično saopštio vest o Elizabetinoj smrti, ali je princ bio u avionu i nije mogao da ga dobije.

