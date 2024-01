PORODICA NUDI 8.000 EVRA ZA INFORMACIJU O NESTALOM OCU: Deca očajna, sumnjaju da je u Hrvatskoj - Nadamo se da je našao sklonište

Deca Rolanda Polzl-Huemera, Austrijanca koji je nestao na području Krka pre sedam meseci, mole za pomoć javnosti u pronalasku njihovog oca.

Muškarcu srednje telesne građe, sede kose, starom 63 godine, svaki se trag gubi 19. juna kod mesta Kras. U trenutku nestanka bio je odeven u crveno-plavu majicu i kratke plave pantalone i nosio je naočare za vid.

Rolandova deca progovorila su za RTL Danas i rekla da nude nagradu od 8.000 evra za njegov pronalazak. Sin Austrijanca kaže da će osoba koja ga dovede u policiju dobiti taj iznos.

foto: Printscreen

"Mogu nam pomoći svi tako da jednostavno drže oči otvorenima. Nadamo se da se negde smestio, da je možda našao sklonište ili da je zbrinut u nekoj klinici. Bilo bi super kada bi svi malo pogledali. Možda je neko smestio nekoga, možda neko ovde. To bi bilo super", rekao je Dominik Polzl, sin nestaloga.

Rolandova ćerka Denis Polzl objašnjava da njen otac boluje od demencije, ali pre je bio tek srednje dementan što znači da je potpuno normalno funkcionisao s porodicom. Nikada ranije nije nestajao, ali je znao da se izgubi.

"Bio mu je potreban neko ko bi mu pokazao gde treba da ide, ali u svom normalnom okruženju gde je živeo, kod kuće, nije imao nikakvih problema. Normalno je išao i do benzinske stanice, pa i do kioska. To je sve dobro funkcionisalo", rekla je Denise za RTL.

Kurir.rs/Telegraf, RTL danas