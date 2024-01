NESTAO BIVŠI DIKTATOR: Trebalo da se pojavi na izdržavanju kazne za ubistvo 15 političkih protivnika, ali mu se izgubio SVAKI TRAG

Vlasti Surinama tragaju za bivšim predsednikom Desijem Bauterseom nakon što se nije prijavio na izdržavanje kazne od 20 godina zatvora zbog umešanosti u ubistvo 15 političkih protivnika 1982. godine!

Bauterseu (78) je naređeno da se do petka pojavi u zatvoru, međutim, njegova supruga Ingrid Bauters Valdring rekla je novinarima okupljenim ispred njihove kuće da se nekadašnji diktator "neće predati".

Vlasti su u sredu naredile Bauterseu i četvorici drugih osuđenih da se jave u razne zatvore do petka, ali samo trojica su to učinila. Bili su slabog zdravlja i polako su se kretali prema ulazu u zatvor dok su ih novinari pratili.

Ranije je nekoliko desetina pristalica Bautersea i Nacionalne demokratske stranke kojom predsedava stiglo u njegovu kuću da pokažu svoju podršku, a neki su vikali na novinare i puštali glasnu muziku što je navelo vladine zvaničnike da pooštre mere bezbednosti.

Portparol Rikardo Panka rekao je da se stranka ne slaže sa izricanjem presude i napomenuo da će Bauterse ostati na mestu predsednika, ali je naglasio da će ostati mirni.

- Nećemo stvarati ljutu gomilu koja bi išla protiv vlasti - rekao je Panka.

Bauterse je osuđen 20. decembra nakon što je proglašen krivim za ubistva čime je okončan istorijski pravni proces koji je trajao 16 godina. Ranije je bio osuđivan 2019. i 2021. godine, ali se žalio na obe presude.

Novi tim advokata uložio je u ponedeljak žalbu na izricanje presude na osnovu toga da će se primenjivati zakon o amnestiji koji je Bauterse bezuspešno pokušao da progura pre više od decenije, ali je državni tužilac Surinama u utorak odbio taj potez.

- Državno tužilaštvo je započelo proces traženja osuđenih u krivičnom predmetu od 8. decembra koji se nisu javili u kazneno-popravnu ustanovu kako je navedeno u naredbi za izvršenje kazne - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Bauterse je decenijama dominirao politikom u bivšoj holandskoj koloniji i napustio je funkciju tek 2020. godine.

Predvodio je državni udar da bi postao diktator od 1980. do 1987. godine, a za to vreme dvadesetak osumnjičenih i on su optuženi za pogubljenje advokata, novinara i univerzitetskog profesora u kolonijalnoj tvrđavi u glavnom gradu Paramaribu. Bauterse je prihvatio "političku odgovornost" za ubistva 1982. godine, ali insistira da nije bio prisutan.

Кasnije je demokratski biran za predsednika od 2010. do 2020. godine.

