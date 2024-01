U jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Aleksandar Gajović, novinar i književnik i prof. dr Nenad M. Kostić, profesor američkih univerziteta u penziji i član SANU-a u ostavci.

Analizarajući ratne sukobe na bliskom istoku i u Ukrajini Kostić je prokomentarisao ulogu SAD:

foto: Kurir televizija

- Uvek je dominantna globalna sila umešana u sve. U vreme kada je Velika Britanija imala dominantnu ulogu bila je umešana u sve. Kada je Španija bila dominantna takođe je bila umešana u sve. Amerika jeste globalna sila i hoće da bude u svakoj čorbi mirođija. Nažalost često su štetni, ali to je cena održanja imperije. Štetni su po slabe i male, ali imaju dobre saveznike. NATO je malo kohezivniji nego što je bio pre nekoliko godina. Bilo bi naivno očekivati nešto drugo. Amerika ima interes u celom svetu. Američki dolar je skoro univerzalna valute u skoro svim zemljama - rekao je Kostić i dodao:

- Bilo bi dobro da je malo kooperativnija, da je malo manje sebična i da svoje državne i nacionalne interese malo dalekovidije sprovodi nego što to sada radi.

foto: Kurir televizija

Gajović je ocenio da je sukob u Ukrajini daleko više od regionalnog sukoba jer je kako je rekao Ukrajini pomagalo pola Evrope:

- Rat između Rusije i Ukrajine daleko je od lokalnog i regionalnog. Ako pogledamo koliko je zemalja pomagalo na ovaj ili onaj način Ukrajinu, vidimo da je Rusija u ratu sa pola Evrope. To nije više samo lokalno. Ne nazire se kraj tom ratu. To je toliko ozbiljan sukob, da ako je neko mislio da će to za dve nedelje da se završi to jednostavno nije realno. U februaru će biti dve godine od kada je rat u Ukrajini počeo.

03:22 RUSIJA KINŽALIMA SRUŠILA POLA KIJEVA! Stručnjaci: To nije mali grad, bilo bi dobro da Amerika bude manje sebična i dalekovidija

- Da ne govorim o Rusiji koja je u ovom trenutku upotrebila to svoje naoružanja Kinžal. Razrušla je pola Kijeva. Kijev nije malo grad. To su gubici u ljudstvu, u materijalu, u razaranju. Decenije će proći da bi se Ukrajina obnovila i kada je u pitanju ljudstvo i kada su u pitanju materijalni resursi.

Kurir.rs

