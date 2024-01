"IZRAEL JE POSTAO GOSPODAR ŽIVOTA I SMRTI U GAZI!" Miletić tvrdi: Uspostavili su VOJNE VEZE SA EGIPTOM da ne dođe do eskalacije

Izrael je, od kada je povukao trupe iz Pojasa Gaze pre skoro dve decenije, držao pod kontrolom sve granice te palestinske enklave osim jedne i baš ova granica bi mogla da pokrene nove ratne sukobe.

Volstrit žurnal navodi da Izrael sada nastoji da ponovo uspostavi kontrolu nad južnom granicom Pojasa Gaze s Egiptom. Navodi se da su izraelski lideri, uključujući premijera Benjamina Netanjahua, poručili da Izrael mora da drži to granično područje, koje Izraelske odbrambene snage (IDF) nazivaju koridorom Filadelfi.

Kao argument za to navode blokiranje rute koju Hamas koristi za krijumčarenje oružja u Pojas Gaze.

Ivan Miletić, ekspert za odbranu i bezbednost, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde se dotakao blokirane rute, ali mogućeg prelivanja sukoba na Egipat.

- Ja bih rekao da je Izrael sada gospodar života i smrti, da budemo realni. Izrael je do 2005. godine kontrolisao teritoriju Gaze, kada su oni naredili kompletnu evakuaciju. Odluka je doneta 2004. do 2005. je bio neki rok i tada su izvršili evakuaciju preostalih ljudi, Izraelaca, koji interesantno nisu želeli da napuste tu teritoriju. Bilo je prisilnih, mučnih scena gde su izraelski vojnici njih vadili iz kuća i prebacivali nazad sa druge strane granice. Tako da od tada Izrael nema nikakvu kontrolu nad tom teritorijom, U to vreme je došlo do onih čuvenih izbora gde je Hamas preuzeo većinu, nakon toga je došlo do sukoba između Hamasa i Fataha, i ubijanja svih Fatahovih predstavnika na teritoriji Gaze, i od tada je Hamas postao gospodar života i smrti. Znači, oni su preuzeli i vlast, i ishranu, sudstvo, kompletnu administraciju, a nisu bili deo palestinskih vlasti, odnosno palestinske uprave koja je međunarodno priznata, što je zanimljivo - rekao je Miletić i dodao:

- Izrael sada želi da kompletno zauzme i južni deo Gaze kao što su to uradili sa severnim. Tu se sada javlja problem jer može da dođe do neke međusobne unakrasne vatre ili prelivanja sukoba na teritoriju Egipta, čega se svi plaše. Što se tiče prelivanja sukoba, sada Izrael malo pametnije to radi jer je već došlo prilikom početka samog sukoba do neke razmene vatre sa egipatskim snagama i da su uništili, ako se ne varam, dva tenka na drugoj strani. Ovako nešto bi izazvalo mnogo više prelivanja vatre na drugu stranu. Tako da su oni uspostavili te vojne veze oružanih snaga Izraela i egipatske vojske. Ne da bi se koordinisale aktivnosti, nego da u slučaju da dođe do takve situacije, može brzo da se reaguje da ne bi došlo do eskalacije sukoba.

