BELA KUĆA: Bajden i dalje veruje u rešenje dve države - Izrael i Palestinu

Američki predsednik Džozef Bajden i dalje veruje u mogućnost rešenja dve države na Bliskom istoku i udvostručio je svoja nastojanja u sprovođenju tog plana, izjavio je danas portparol Bele kuće za nacionalnu bezbednost Džon Kirbi.

Prema njegovim rečima, Bajden je u telefonskom razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanijahuom izrazio svoju viziju „trajnog mira i bezbednosti za Izrael“ kroz rešenje dve države.

„Predsednik i dalje veruje u obećanje i mogućnost rešenja dve države. On priznaje da će za to biti potrebno mnogo napornog rada. Za to će biti potrebno mnogo liderstva tamo u regionu, na obe strane“, rekao je Kirbi.

Bajden je pozdravio odluku Izraela da dozvoli isporuku brašna u Gazu, rekao je Kirbi novinarima na brifingu u Beloj kući.

Razgovor je usledio dan nakon što je Netanijahu javno odbio mogućnost palestinske državnosti, rekavši da Izrael mora da zadrži bezbednosnu kontrolu na Zapadnoj obali, prenosi Džerusalem post.

Bajden i Netanijahu su razgovarali o tekućim naporima da se osigura oslobađanje preostalih talaca, navodi Kirbi.

Takođe su razmotrili situaciju u Gazi i prelazak na ciljane operacije kako bi omogućili protok sve veće količine humanitarne pomoći, uz istovremeno održavanje vojnog pritiska na Hamas.

„Predsednik je razgovarao o odgovornosti Izraela, čak i kada vrši vojni pritisak na Hamas i njegove lidere, da smanji stradanje civila i da zaštiti nevine“, rekao je Kirbi.

On je naveo da Sjedinjene Američke Države podržavaju pravo izraelske vlade da se brani i pravo izraelskog naroda da postoji kao nacija, ali nije odgovorio na pitanje šta je administracija u Vašingtonu spremna da uradi u pokušaju da natera Netanijahua da se uskladi sa politikom SAD.

„Netanijahuov stav protiv palestinske države neće promeniti Bajdenov stav da je najbolje dugoročno rešenje za regionalnu bezbednost i bezbednost izraelskog naroda slobodna, nezavisna palestinska država“, rekao je Kirbi.

On je dodao da će razgovori o postkonfliktnoj Gazi biti nastavljeni, a to se, kako je naveo, ne može učiniti bez uzimanja u obzir težnji palestinskog naroda.

Kurir.rs/Agencije