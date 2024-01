"STUDENTI OSTAJU BEZ NOVCA, LJUDI SU OGORČENI I PODELJENI!" Vidić uživo iz Minhena: Dogodiće se VELIKI POREMEĆAJI U NEMAČKOJ

Sindikat nemačkih mašinovođa za danas je najavio početak dosad najdužeg štrajka, koji bi trebalo da traje šest dana, što će potpuno paralizovati železnički saobraćaj u Nemačkoj.

Razlog protesta je, kako kažu, neprihvatanje kolektivnog ugovora.

Novinar Vlastimir Vidić uključio se u jutarnji program Kurir televizije gde je govorio o protestima u Nemačkoj.

- Dogodiće se veliki poremećaja, posebno ovde u Minhenu, jer je Dojče Ban najavio da će štrajkovati u ovom periodu i to će posebno pogoditi saobraćaj koji se odvija između Minhena i unutrašnjosti Minhenskog aerodroma. Mada su već Nemci, kako su uvek organizovani, napravili plan kako da to nadomeste. Čitajući pregled štampe i medija, žale se ljudi na sve strane, posebno studenti kažu koji putuju vozom, dolaze na semestre, sada će morati plaćati taksi. Pa kažu, kako da plaćaju onda svoj semestar? Svakako da će to prouzrokovati štetu ne samo građanima u transportu, u prevozu, nego svakako i u prevozu robe. Predsednik tog udruženja Nemačkih mašinovođa, u medijima je ovako već postavljen na stub srama. Njegov kolega iz udruženja poljoprivrednih proizvođača takođe je glavni lik. Dakle njih dvojica su u ovom trenutku aktuelniji, popularniji, i manje-više omraženiji od svih ostalih političara - rekao je Vidić.

foto: Kurir televizija

Vidić se topom osvrnuo na velike proteste protiv desničarske stranke AFD.

- Okidač za proteste je bio navodni tajni sastanak u Potsdamu koji se odigrao u novembru mesecu, gde su prisustvovali predstavnici tog krajnjeg desnog spektra, ne samo iz AFD-a, nego i nekih ljudi koji teže tom političkom spektru, ali čak i, kažu, jednim predstavnikom koji je član CDU. Na tom sastanku se razgovaralo o proterivanju azilanata, svih onih koji ne zadovoljavaju uslove da ostanu u Nemačkoj, i taj podatak se pojavio tek zadnjih sedam dana i to od strane jednog prilično alternativnog medija. Indikativno je zašto baš sad, nije slučajno, zato što se paralelno odvijaju i ovi protesti u ekonomskoj sferi, pre svega poljoprivrednici i prevoznici. Moje lično mišljenje je da je ovo sasvim nemoguće, vidite koliko ljudi bilo prisustvovalo. Kažu da je bilo najmanje pola miliona. Pored toga što imamo taj jedan socijalni bunt, da kažemo, ekonomske prirode, privredne prirode, mi sada imamo i jedan bunt političke prirode u Nemačkoj i mislim da se tu formira taj jedan dualizam na političkoj odnosno javnoj sceni Nemačke. Paralelno sa tim socijalnim protestima aktiviraju se i politički protesti. Građani trebaju da procene zapravo šta je veća opasnost za Nemačku, da li je ta desnica AFD ili problemi privrednog tipa. U svakom slučaju, nastaviće se taj dualizam - naveo je Vidić.

04:24 STUDENTI OSTAJU BEZ NOVCA, LJUDI SU OGORČENI I PODELJENI! Vidić uživo iz Minhena: Dogodiće se VELIKI POREMEĆAJI U NEMAČKOJ

Potom je otkrio da su počele da se pojavljuju zanimljive informacijeo pojavi plaćenih demonstranata na protestima protiv AFD-a.

- Već se pojavljuju informacije da tu ima takođe i plaćenih demonstranata. Dakle specijalitet Srbije se seli u Nemačku, da su postojali i fejk snimci i fotografije i videozapisi, da nije bio toliki zapravo broj. To je sada dodatno prepucavanje između organizatora protesta i AFD-a na drugoj strani.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

13:38 NEMAČKA TRENUTNO POD LUPOM SVETA ZBOG ODGOVORNOSTI ZA SVETSKE RATOVE! Eksperti tvrde: Posmatra se podrška desničarskoj partiji