"DANI NJIHOVE LJUBAVI SU GOTOVI!" Analitičar: Tramp je BRUTALAN, komentariše njenu inteligenciju i nacionalno poreklo

Bivši američki predsednik Donald Tramp suočava se sa Niki Hejli, poslednjom preprekom koja mu stoji na putu osvajanja republikanske predsedničke dominacije.

foto: AP Matt Rourke

U saveznoj državi Nju Hempšir održavaju se unutarstranački izbori tzv.prajmersi na kojima se bira između nekadašnjeg predsednika Amerike i nekadašnje guvernerke Južne Karoline. "Prajmersi" u Nju Hempširu stižu nakon Trampovog ubedljivog trijumfa prošle nedelje na republikanskom kokusu u Ajovi.

Kandidat koji osvoji predsedničku nominaciju Republikanske partije će na izborima u novembru odmeriti snage sa, najverovatnije Džoom Bajdenom, kandidatom Demokratske stranke i aktuelnim predsednikom Sjedinjenih Američkih Država.

foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Po anketima Tramp ima dvocifrenu prednost u odnosu na Niki Hejli, a dodatna prednost mogla bi da bude istupanje iz trke guvernera Floride Rona Desantisa koji je podržao Trampa. Tramp je na mitingu u Lakoniji u Nju Hempširu poručio da za Hejli tribe da glasaju oni koji "žele kandidata koji je gubitnik i kome je Amerika na poslednjem mestu", dok "globalisti i radikalna levica ubeđuju liberale da glasaju za Hejli na unutarstranačkim izborima jer žele da im ona bude protivnik zato što ju je tako lako pobediti".

Predizborne procese u Americi komentatrisali su u emisiji Usijanje Milan Antonijević,pravnik, Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije iEmil Zoronjić, predsednik Omladinske mreže Srbije

Antonijević je negativno ocenio način Trampove kampanje protiv svoje protivkandidatkinje Niki Hejli unutar republikanske partije.

foto: Kurir televizija

- Meni je zanimljivo da vi nekoga ko je iz vaše stranke na takav način ne podržavate, da toliko agresivno govorite, kao da se radi o kandidatu neke druge stranke, a ne one kojoj i vi pripadate. On se očigledno bori za uopšte svoju vidljivost, za ostanak, možda čak i na slobodi ako gledate same postupke i sve ono što njemu nekako zaista ne ide na ruku- rekao je Antonijević i dodao:

- Tramp nastoji da ponizi protivkandidata, da na takav jedan način govori protiv jedne žene koja je imala hrabrosti da stane na crtu njemu, pored svega što znate kako se on inače obraća svojim protivnicima političkim.

foto: Kurir televizija

Vuković se saglasio po pitanju Trampove kampanje i ocenuio da bi se neki njegovi načini mogli nazvati ružnim, ali da to poznavajući bivšeg američkog predsednika ne treba da iznenadi:

Gde je Tram tu je i preterivanje. On je sam u svojoj knjizi govori da namernoi neke stvari naglašava da bi bio bolje shvaćen. Kada se govori o dvocifrenoj razlici u samom Nju Hempširu na tim prvim izborima razlika nije tolika, već daloko manja. To čini ove izbore dosta neizvesnijim - rekao je Vuković i dodao:

- Neki Trampovi načini bi se mogli nazvati ružnim. Njegov stil je veoma brutalan. Naziva Niki Hejli Nimbrom i Nimbretom aludirajući čak na indijsko poreklo njenih roditelja komentarišući njenu inteligenciju. Dani ranijeg prijateljstva i političke ljubavi između Trampa i Niki Hejli su gotovi.

foto: Kurir televizija

Povodom spekulacija da bi Trampu moglo da se zabrani učešće u izbornoj trci Zoronjić je izjavio:

- Ukoliko se Trampu zabrani da učestvuje na izborim to bi bila klasična politička odluka i veliki udarac za američku demokratiju. Sada kada je kampanja u toku, kada je on praktično jedan od vodeća dva kandidata republikanaca ne bi trebalo sa tim računati.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

04:47 CENJENI NOVINAR BBC ANALIZIRA NOVO STANJE U SAD: Svi se raduju zbog dolaska Bajdena, osim Rusije (KURIR TELEVIZIJA)