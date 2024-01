AMBASADOR NEMAČKE U MOSKVI: Mala verovatnoća za rat Rusije i NATO-a

Mala je verovatnoća za rat između Rusije i NATO-a, izjavio je danas nemački ambasador u Moskvi Graf Lambsdorf za RTVI, komentarišući nedavni članak "Bilda" u kojem se navodi kako Rusija, navodno, ima plan da napadne istočni blok NATO-a.

Ambasador je poručio da ne zna odakle su novinari tog lista dobili "tajna dokumenta" na koje se pozivaju i da ne zna ni da li ona zaista postoje, ali, ističe, "treba verovati da postoje, jer u suprotnom slučaju list ne bi o njima pisao", prenose "RIA Novosti".

Ipak, dodaje da su "scenariji u tom dokumentu veoma teoretski, hipotetički", te da Berlin ne očekuje da će se ona i dogoditi.

"Bild" je list čije tekstove uvek treba uzimati s rezervom, kaže Lambsdorf.

"Tu je važno da se radi o dokumentu koji razmatra razne scenarije. I to je ono čime se bavi odbrana, uključujući i ministarstvo odbrane ovde, u Moskvi".

Takve stvari uvek ostaju unutar ministarstava, objašnjava ambasador, ali kada, kako kaže, slične objave dođu do javnosti "to neminovno dovodi do straha i nervoze".

"Želim da kažem da su scenariji koji se razrađuju defanzivni, u slučaju moguće eskalacije od strane Rusije, na šta bi NATO morao da odgovori", poručio je nemački ambasador u Moskvi Graf Lambsdorf.

Kurir.rs/RIA Novosti