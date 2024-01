LETNJA TEMPERATURA USRED JANUARA: Toplotni talas sa severa Afrike penje živu na termometru i do 28 podeoka u ovim delovima Evrope

Jugozapadni i zapadni deo Evrope usred zime zahvatila je veoma topla vazdušna masa sa severa Afrike. Iznad jugozapada Evrope i severozapada Afrike nalazi se veoma snažan i izražen anticiklon, uz formiranje veoma tople vazdušne mase.

Širom Španije i Portugalije danas preovladavaju prave prolećne tempeature uz vrednosti i iznad 20°C, u Portugaliji do 23°C, a najtoplije je na jugoistoku i istoku Španije, uz temperature i do letnjih 25-26°C. Istovremeno je sunčano, odnosno nebo je potpuno vedro i bez oblaka.

Veoma topla vazdušna masa stigla je i do zapada Evrope, pa tako temperatura na jugu Franuske dostiže 20°C,a širom zemlje prelazi 15°C. Topao vazduh zahvatio je i Italiju. Istovremeno, topla vazdušna masa širi se prema centralnim i severnim predelima Evrope, pa se tako u centralnoj Evropi beleži i do 15°C, na jugu Skandinavije do 10°C.

Ova topla vazdušna masa potisnula je veoma hladnu sa istoka Evrope dalje ka Sibiru, a ledeno je ostalo samo u Laponiji, odnosno na severoistoku Skandinavije, uz temperature i tokom dana oko -25°C.

foto: printscreen play.google.com

Još toplije na jugozapadu Evrope biće u četvrtak, uz temperature širom zapadne i jugozapadne Evrope, zapadnog Mediterana i Italije i iznad 20°C. Najtoplije biće u Španiji i Portugaliji, uz temperature uglavnom iznad 18°C, a u mnogim predelima iznad 20°C. Najtoplije će biti na istoku i jugoistoku Španije, uz temperature i iznad letnjih 25°C, lokalno i do 28°C. Najtoplije će biti na širem području Valensije i Mursije.

Aktuelne i očekivane temperature više su za 10 ak stepeni od prosečnih za ovo doba godine. Inače, za šire područje Valensije i Mursije najviša temperatura izmerena u januaru je 27-28°C, tako da postoji mogućnost da sutra u pojedinim predelima budu oboreni rekordi za januar mesec otkad se vrše merenja.

Ovih dana nije veoma toplo samo na obali Mediterana, već i preko kontinentalnih predela sve do Atlantika. Pravo proleće beleži se i u Madridu, uz temperature oko 20°C. Pod uticajem napomenutog anticklona veoma toplo vreme na jugozapadu Evrope biće sve do petka, a termički visinski greben prostiraće se sve do Alpa i centralnog Mediterana, ali i preko zapadne Evrope delom do centralne.

Postepeni pad temperature vazduha u Španiji i Portugaliji očekuje se od vikenda i vrednosti bi se vratile na prosečne uz obalna područja Mediterana, a to su vrednosti od 15 do 20°C, unutar kopna na oko 10°C.Južni i jugoistočni deo Španije, jug Portugalije, jug Sicilije, krajnji jug Grčke, Malta i južna obakla Kipra tokom zimskih meseci imaju najviše tempertature u Evropi, u proseku tokom januara od 15 do 20°C, a neretko pređu i 20°C.

Kurir.rs/Telegraf