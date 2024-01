UBIJENO JE DESETINE BORACA HAMASA, A IZRAEL NE ODUSTAJE Nastavljaju se borbe širom Kan Junisa

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da se borbe nastavljaju u Kan Junisu, gde su pripadnici kopnenih snaga ubili desetine boraca Hamasa, prenosi danas Tajms of Izrael (The Times of Israel).

Tokom noći su izraelski borbeni avioni pogodili nekoliko lokacija Hamasa u oblasti Kan Junisa, uključujući stanove koje koriste operativci, skladišta oružja, osmatračnice i poligone, saopštila je vojska.

Na severu Pojasa Gaze, vojska je izvela nekoliko napada na lokacije Hamasa.

IDF su saopštile da je mornarica tokom noći izvela i udare duž obale Gaze, kao podrška vojnicima na terenu.

(Kurir.rs/ Beta)

