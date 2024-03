RUSI UNIŠTAVAJU HIMARSE, SVAKI MINUT EKSPLOZIJE! SRPSKI REPORTER DIREKTNO IZ DONBASA: Teško da će Ukrajini bilo šta pomoći (VIDEO)

Kakva je trenutna situacija na ukrajinskom frontu, izveštavao je ratni reporter i predsednik Udruženja novinara Republike Srpske Danijel Simić koji se u jutarnji program Kurir televizije uključio direktno iz Donbasa

.

foto: Kurir televizija

- Dolazim u Donjeck od 2017. godine i ovo je grad koji se na neki gotovo morbida način navikao i naučio na život pod artiljerijskim udarima. Mene i danas ne prestaje iznenađivati i zadivljivati sa kojom mirnoćom ovi ljudi žive pod stalnom opašnošću da izgube život. Ovaj moj mikrofon nije dovoljno osetljiv, ja sam zatvorio prozor, ali svakih nekoliko minuta čuju se ili projektili visoko- cevnih raketnih bacača, ili artiljerijski udari - rekao je Simić.

Kako izveštava ruska vojska je u fazi napredovanja:

foto: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS

- Ruska vojska je u nekoj vrsti napretka, hajde tako da kažemo. ovo je rat koji je pozicioni rat već sigurno jedno duže vreme i u tom pozicionom ratu mnogo više da kažem ginete ukoliko pokušate da napadate. Šta je bilans stanja, da podvučemo stanje. Dakle od kraja leta prošle godine, oružane snage Ukrajine su krenule u tu dugo očekivanu, takozvanu kontraofanzivu, odnosno njihovu ofanzivu. Ništa nije postignuto, dakle za neki desetinjak kvadratnih kilometara izginuo je veliki broj ljudi, tako da se pokazalo da se tim metodama, oklopnim klinovima i masovnim udarima po ruskoj dubini zapravo ne može ništa postići u današnjim izmenjenim okolnostima, kada je čitava ova ravnica pod nadzorom dronova, gde se nemate posebno gde sakriti i tako dalje.

Istakao je da je osvajanje Avdejevke zaista veliki uspeh ruske vojske:

07:53 RUSI UNIŠTAVAJU HIMARSE, SVAKI MINUT EKSPLOZIJE! SRPSKI REPORTER DIREKTNO IZ DONBASA: Teško da će Ukrajini bilo šta pomoći

- Što se tiče Avdejevke, to zaista jeste veliki uspeh ruske vojske jer je to jedna od onih linija iz 2014. godine. Rusi su napredovali obuhvatno, međutim ova linija ovde u DNR koja je od 2014. godine betonirana je jako teško pomeriva. Rusi su to uspeli da urade u Avdejevci koja je na 1600 km dužine fronta, jedna od najutvrđenijih područja i sigurno je da je to uspeh za rusku vojsku. Snage Ukrajine su dosta odbačene od tog mesta na zapad.

A ono što je pokrenulo veliko interesovanja vojnih stručnjaka jeste uništenje još jednog raketnog sistema Himars od strane ruskih projektila:

- Ono što je ovde vest i o čemu se raspravlja među vojnim dopisnicima i sl. je da je još jedan HIMARS uništen. Ukupno prema podacima iz otvorenih izvora kojima mi možemo pristupiti dakle ono što se moglo snimcima potvrditi sa ruske strane, uništena su tri, a oštećena su dva HIMARSa i dva M270 rekatna sistema. Rusi koji imaju ekvivalent Himarsu zove se Tornado S i pretpostavlja se da je on ili je takozvani Smerch uništio taj Himars. Također je bitno da je juče još jedan Abrams uništen. Ukrajini će bilo šta moći ozbiljnije pomoći iz prostog razloga što je Rusija nekoliko puta veća zemlja sa nekoliko puta većom ekonomijom.

