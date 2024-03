"SRBI SU HEROJSKI NAROD, SVI SU DUŽNI DA IH POŠTUJU": Dmitrij Peskov progovorio o našem narodu - To su naša BRAĆA I SESTRE

Srbi su herojski narod, posebno oni Srbi koji žive u Republici Srpskoj, rekao je danas pres-sekretar predsednika Ruske Federacije Dmitrij Peskov.

- Zaista, Srbi su naša braća i sestre. Srbi su herojski narod, treba im aplaudirati. Posebno Srbi koji žive u Republici Srpskoj... Oni zapravo nemaju suverenitet, to se zove "entiteti", ali to ne znači da oni nisu narod – to su ljudi koje su svi dužni da poštuju - istakao je Peskov.

On je dodao da sve strane moraju poštovati međunarodne sporazume, a posebno one koji su već potpisani.

I ruski predsednik Vladimir Putin, tokom intervjua sa Takerom Karlsonom, rekao je da su Srbi poseban narod blizak Rusima.

- Čim su počela dešavanja u Jugoslaviji, Boris Jeljcin digao je glas u znak podrške Srbima. Nismo mogli da ne stanemo u odbranu Srba jer su Srbi poseban i nama blizak narod, sa pravoslavnom kulturom. To je narod koji je patio generacijama - rekao je Putin u intervjuu Takeru Karlsonu, prenosi Tanjug.

On je dodao da su SAD su 1999. godine bombardovanjem Savezne Republike Jugoslavije prekršile međunarodno pravo.

- Time su SAD otvorile Pandorinu kutiju. Štaviše, šta je rečeno kada je Rusija protestovala i izrazila svoje negodovanje? Povelja UN i međunarodno pravo su zastareli. Sada se svi pozivaju na međunarodno pravo, ali su tada počeli da govore da je sve zastarelo - rekao je Putin.

(Kurir.rs/RIA Novosti/Preneo: Đ. M.)