ŽENU NAPALA OGROMNA ZVER! Bacila je na zemlju, pa je uhvatila za POTILJAK: "Mislila sam da će mi otkinuti glavu" (VIDEO)

Žena iz Pensilvanije je iz bolničkog kreveta ispričala šta se dogodilo kada ju je ove nedelje napala mečka sa mladuncima.

"Bacila me na tlo. Mislila sam da ću umreti", rekla je Li En Galant (55).

Mečka je napala Li En u utorak oko 20:30 sati dok je šetala psa ispred svoje kuće u mestu Batler. 55-godišnjakinja je zadobila povrede ruke, lica, vrata i glave pa je prevezena u bolnicu. Služba za divlje životinje pronašla je mečku i tri mladunca na stablu u neposrednoj blizini.

"Nisam htela da joj dozvolim da pojede mog psa"

Ženka medveda je pokazivala agresivno ponašanje pa je eutanazirana, a mladunci su prevezeni na sigurno pa će kasnije biti pušteni u divljinu. Li En je ispričala kako je bila ispred svoje kuće s psom kada je na drvetu ugledala obrise većih mladunaca medveda.

Mečka je krenula prema psu, nakon čega je Galant počela da viče na nju: "Nisam htela da joj dopustim da pojede mog psa". Životinja je zatim napala 55-godišnjakinju.

"Bacila me na zemlju. Onda me uhvatila za potiljak i tako jako vukla da sam mislila da će mi otkinuti glavu. Razderala mi je kožu sa zadnje strane uva, tu su me ušivali. Grozno sam krvarila. Imam na potiljku hrpu šavova", zaključila je Li En Galant.

(Kurir.rs/Index/Preneo: A.N.)

Bonus video:

02:29 MEŠTANI GOLIJE STRAHUJU OD ZVERI, MEDVEDI 4 PUTA NAPALI