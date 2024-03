"REKAO SAM MU: BIBI, TI I JA ĆEMO IMATI ’DOĐI KOD ISUSA’ SASTANAK": Bajden šokirao sve izjavom o premijeru Izraela (VIDEO)

Američki predsednik Džo Bajden izjavio je, sudeći prema snimku koji su preneli vodeći svetski mediji, da je izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu kazao da će njih dvojica obaviti sastanak "dođi kod Isusa" u vezi sa pitanjem isporuke humenitarne pomoći Pojasu Gaze.

Rojters prenosi da je Bajden snimljen kako to govori nakon obraćanja u Kongresu koje je u četvrtak uveče održao o stanju nacije.

Britanska agencija navodi da deluje da je Bajden ovim komentarom još više pokazao frustraciju u vezi sa Netanjahuovim odnosom prema dostavi pomoći palestinskoj enklavi.

Navodi se da je klip u petak uveče na društvenim mrežama objavio demokratski konsultant Sojer Heket.

Na snimku se Bajden vidi kako priča sa Majklom Benetom, demokratskim senatorom iz Kolorada, kao i šefom Stejt departmenta Entonijem Blinkenom i ministrom saobraćaja Pitom Butidžigom.

foto: Shawn Thew - Pool via CNP / INSTAR Images / Profimedia

U klipu, koji je na Jutjubu objavila i agencija AP, čuje se kako Benet kaže Bajdenu da treba i dalje pritiskati Izrael da dozvoli ulazak većih količina humanitarne pomoći u Pojas Gaze.

- Rekao sam mu, Bibi, i nemojte ovo da ponavljate, ali ti i ja ćemo imati sastanak "dođi kod Isusa" - kazao je Bajden, koristeći Netanjahuov nadimak.

Pomoćnik predsednika Amerike tada je Bajdenu došapnuo da je mikrofon uključen.

- Ovde sam na vrućem mikrofonu. Dobro. To je dobro - rekao je potom šef Bele kuće.

foto: AP Christophe Ena

Rojters objašnjava da je "dođi kod Isusa" izraz koji Amerikanci koriste u smislu potrebe da se obavi ozbiljan razgovor.

Navodi se da su novinari pitali Bajdena o ovom komentaru dok je ulazio u predsednički avion na putu za Filadelfiju.

- Nisam to rekao - prvobitno je odgovorio Bajden, a Rojters navodi da je on verovatno tu mislio da nije pominjao to u delu govora u Kongresa koji je bio posvećen stanju u Pojasu Gaze.

(Kurir.rs/Reuters/Preveo i priredio: N. V.)