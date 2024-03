PALESTINCI OPKOLJENI?! Ratni reporter iz Jerusalima za Kurir tvrdi: Tamo je Hamas i 130 taoca, EVO KADA SE SVE ZAVRŠAVA

Kakva je trenutna situacija u Gazi? Kakav je odnos javnosti prema ratu?

Na ova i mnoga druga pitanja o izraelsko-palestinskom sukobu govorio je ratni reporter Filip Egeljić koji se uključio u jutarnji program direktno iz Jerusalima.

Stanje u Jerusalimu

- Ono što je važno pomenuti je to da se ovde u Jerusalimu ne oseća rat na onaj neposredni način, nema vazdušne opasnosti i slično, ali je ovaj rat u velikoj meri homogenizovao Izraelce, oseća se jak patriotski naboj. Svuda okolo su izraelske zastave, na balkonima, prozorima, privatnim automobilima, u javnom prevozu itd. Krajem prošle nedelje kada je bio "džuma-namaz" u Al-Aksi gde sam bio prisutan i uspeo sam uočiti dešavanje oko Al-Akse, gde izraelska policija ne dozvoljava mlađim Palestincima ulazak u krug same džamije. To treba tumačiti u kontekstu poziva vođe Hamasa da se masovno Palestinci odazovu na "džuma-namaz". Pa iz bezbednosnih razloga Izraelci koriste ove mere zabrane. Uprkos zabrani mlađi Palestinci pokušavaju da uđu, izraelska policija ih onemogućava, a zapadni mediji su tu i čekaju svoju priliku da snime neku zanimljivu situaciju i dodatno doliju ulje na vatru. To je verovatno najveći bezbednosni izazov za Izraelce što se tiče samo Jerusalima - tvrdi ratni reporter.

Odnos Izraelaca prema Arapima koji borave u njihovoj zemlji

- Treba podsetiti da u samom Izraelu živi oko dva miliona Arapa. Viđao sam ih na radnim mestima, u gradskim službama, u tržnim centrima, u konverzaciji na arapskom jeziku i po mom mišljenju za ova tri dana koliko sam ovde nema represije nad tim građanima, odnosno ljudima koji imaju izraelske pasoše, arapskog su porekla - otkrio je.

Stav javnog mnjenja u Izraelu

- U kontekstu Gaze mogu vam reći da se među Izraelcima znaju čuti glasovi, da IDF koristi nesrazmernan odgovor na ono što se desilo 7. oktobra, ali generalno država i vojska imaju listom podršku za ovu akciju jer je 7. oktobar bio šamar za Izrael od koga će se dugo oporavljati. Postavljaju se pitanja i bezbednosnih propusta itd. - rekao je ratni reporter.

Trenutno stanje u Gazi - informacije iz druge ruke

- Što se tiče samog stanja na terenu po pitanju Gaze imam informacije iz druge ruke, a radi se o tome da se Palestinci još drže u južnim delovima Han Junisa i u Rafahu. Tu su i veliki izbeglički kampovi, oko milion i po ljudi je tu skoncentrisano u ne tako malom prostoru. Tu su i Hamasovi militanti kao i 130 izraelskih taoca, tako da je situacija izuzetno kompleksna, a rasplet će se desiti po informacijama koje imam u narednih nekoliko sedmica. Svakako Palestinci se nalaze u nezavidnoj i tragičnoj situaciji, jer nemaju gde i niko ih ne želi. Granica prema Egiptu je višestruko jače obezbeđena nego granica prema samom Izraelu - tvrdi ratni reporter.

