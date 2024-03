ON JE MAKRONOVA NOĆNA MORA Mladi štićenik Marin le Pen prozivao francuske političare zbog Putina, sada se sprema za VELIKU POBEDU

Marin Le Pen je i dalje najčuvenije lice francuske ultradesnice, ali njen 28-godišnji štićenik Žordan Bardela sve više uzima prostor pod reflektorima, a uspon harizmatičnog predsednika Nacionanog okupljanja brine i Jelisejsku palatu.

Briselski Politiko je objavio opširan tekst o ovom mladom Parižaninu rođenom u septembru 1995, koji se od pre dve godine nalazi na čelu stranke koju je osnovao Marinin otac Žan-Mari le Pen.

Navodi se da je Nacionalno okupljanje proteklog vikenda u Marselju zvanično pokrenulo kampanju za izbore za Evropski parlament, zakazane za početak juna.

Na hiljade pristalica ove ultradesničarske partije mahale su zastavama na mitingu na kojem je predstavljen zvanični slogan predizborne kampanje "Francuska se vraća, Evropa se ponovo rađa".

Navodi se da najgromoglasnije odobravanje iz publike na tom skupu nije dobila Le Pen, već Bardela.

Prema anketama, on bi francuskoj ekstremnoj desnici mogao da donese najveću pobedu ikada na izborima koji se održavaju na teritoriji cele zemlje.

Nacionalno okupljanje nikada na takvim izborima nije osvojilo više od 25 odsto glasova, a sada pod Barelom ima skoro 30 odsto podrške, dok predizborna lista "Renesansa" francuskog predsednika Emanuela Makrona zaostaje za njima od deset do 12 odsto, u zavisnosti od ankete.

Politiko navodi da je Bardela, prema anketama, drugi najpopularniji političar u Francuskoj, odmah iza nekadašnjeg premijera Eduara Filipa, a ispred Le Pen.

Njegovu popularnost nije ugrozilo ni to što ima tendenciju da odluta od zvanične stranačke politike, a smatra se da je Makron, kada je video kakvu pretnju predstavlja Bardela za premijera odabrao baš 34-godišnjeg Atala kako bi na taj način parirao usponu mladog ultradesničara.

- Atal i Bardela su ista generacija, to je očigledno. Atal poseduje političku oštroumnost, on zna da izvuče poentu i da to ima smisla, tako da je on neko ko može da izađe na megdan Nacionalnom okupljanju - kazao je neimenovani Makronov saradnik.

Politiko navodi da su Makronovi ljudi pokušali da u napadima na Bardelu predsednika Nacionalnog okupljanja predstave kao "arogantnog" proruskog izolacionistu, ali im, to za sada, nije donelo rezultate.

Briselski sajt podseća da je ova ultradesničarska stranka odavno na meti optužbi zbog navodnih veza sa Rusijom.

Te optužbe je Makron ponavljao u obe kampanje za predsedničke izbore na kojima mu je rival bila Le Pen.

On je tada obelodanio da je Nacionalno okupljanje dobilo zajam od šest miliona evra od ruske kompanije, a Politiko navodi da je ta kontroverzna pozajmica u međuvremenu otplaćena.

U junu prošle godine je istražni komitet francuske Nacionalne skupštine označio Nacionalno okupljanje, čiji je manifest za predsedničke izbore 2022. pozivao na izlazak Francuske iz integrisane komande NATO, "pogonskim remenom" Moskve.

- Nacionalno okupljanje je na proruskoj liniji, sva njihova glasanja u Evropskom parlamentu su to pokazala - kazala je za Politiko Natali Loazo, koja je 2019. upravo od Bardele izgubila u trci za funkciju evroparlamentarca.

Briselski sajt navodi da se Bardelina stranka od početka ruske invazije na Ukrajinu pre dve godine silno trudila da se distancira od Moskve.

Iako su Bardela i ostali evroparlamentarci Nacionalnog okupljanja glasali za usvajanje rezolucije EU kojom se osuđuje ruska agresija na susednu zemlju, oni su se kasnije uzdržavali od glasanja prilikom izjašnjavanja o finansijskom pomoći Ukrajini i ruskim naporima za širenje dezinformacija u Uniji.

Navodi se da je sam Bardela preduzeo neke dodatne korake kako bi izbegao da ga doživljavaju kao prorusku opciju.

U jednom prošlogodišnjem intervjuu on je kazao da žali zbog toga što francuski političari nisu brže uvideli pretnju koja je dolazila iz Moskve.

- Postajala je kolektivna naivnost u vezi sa Putinovim ambicijama - rekao je tada Bardela.

Samo nekoliko dana kasnije Le Pen je objavila pismo u kojem je kritikovala EU sankcije uvedene Rusiji, što je odmah viđeno kao njen direktbi odgovor 28-godišnjem štićeniku.

Le Pen: Mene sutra može da pregazi kamion... foto: Alain ROBERT / Sipa Press / Profimediaž Politiko navodi da Le Pen, uprkos tome što se Bardela ne drži uvek njene linije, podržava svog političkog štićenika i brani ga od kritičara. Libersijon je objavio da je ona navodno, u hodniku Nacionalne skupštine, gurnula uza zid potpredsednika stranke Sebastijana Šenua i zapretila mu da će izbaciti iz Nacionalnog okupljanja ako nastavi da govori protiv Bardele. - Mene sutra može da pregazi kamion... kazala je Le Pen u televizijskom intervjuu i dodala da Bardela, u tom slučaju, "ima politički status i poverenje" da je zameni".

Kritike zbog veza sa nemačkim AfD i sastanka s Alis Vajdel foto: EPA / Clemens Bilan Makronova stranka "Renesansa" je napala Bardelu i Nacionalno okupljanje i zbog partnerstva s ulstradesničarskom strankom Alternativa za Nemačku (AfD). Napadi su pojačani nakon što su nemački mediji objavili da su članovi AfD održali sastanak s ekstremistima o deportaciji stranaca i "neasimilovanih" građana iz Nemačke. Le Pen i Bardela su se kasnije sastali sa Alis Vajdel, kopredsednicom AfD, kako bi on od nje zatražili razjašnjenje ove vesti koja je izazvala veliku pometnju, ali Ncionalno okupljanje nije prekinulo saradnju s AfD.

