PTICA MONSTRUM VLADA MOČVARAMA: Dostiže metar i po visine, ubija svoju braću i sestre, a jede i MLADUNCE KROKODILA (VIDEO)

Ptica koja dostiže metar i po visine je strah i trepet afričkih močvara!

Roda cipelarka je predator koji vreba iz zasede i mirno stoji pre nego što krene da ščepa plen svojim ogromnim kljunom. Ptica pretećeg i praistorijskog izgleda ima kljun dugačak oko 30 centimetara i to je treći po veličini kljun među pticama.

Studija iz 2015. godine otkrila je da je cipelarkin najčešći plen som i da čini oko 71 odsto njenih obroka. Cipelarka, međutim, jede i jegulje, zmije, ali čak i bebe krokodila.

Uglavnom žive same dok su parovi za razmnožavanje monogamni i polažu do tri jaja u gnezdu. Zbog rivalstva između braće i sestara obično samo jedno mladunče preživi. To je uglavnom veće prvorođenče koje nadmašuje braću i sestre ili ih jednostavno ubija.

Drugi ili treći pilići praktično služe kao rezerva ako prvi ne prežive.

Jezivo ponašanje je zabeleženo i u dokumentarcu "Afrika" u kome se vidi kako starije mladunče ujeda svog mlađeg brata ili sestru dok majka uopšte ne pruža nikakvu brigu o mlađim ptićima.

Cipelarkini najbliži živi rođaci su pelikani. Preci neobične ptice iz reda Pelecaniformes pojavili su se na kraju perioda krede iliti pre 145 miliona do 66 miliona godina.

Ptica velikog kljuna je navedena kao ranjiva na Crvenoj listi Međunarodne unije za očuvanje prirode sa samo 5.000 do 8.000 preostalih jedinki.

