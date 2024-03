"PUTIN NEĆE ŽIVETI VEČNO, RUSIMA SMO DALI PRILIKU..." Bil Klinton govorio o kontroverznoj odluci NATO - "Uradili smo PRAVU STVAR"

Bivši američki predsednik Bil Klinton branio je odluku o proširenju NATO-a na istok pre 25 godina, tokom svog mandata, na konferenciji u Pragu održanoj u utorak, povodom obeležavanja godišnjice pristupanja Češke, Poljske i Mađarske Zapadnoj odbrambenoj alijansi.

- Ponekad jednostavno morate da rizikujete i to je ono što su svi umešani pre 25 godina odlučili da urade - rekao je Klinton. "Mislim da je to bila dobra investicija. Uradili smo pravu stvar i proširili NATO, koji nastavlja da se širi", dodao je on.

Tri bivše članice Varšavskog pakta, saveza kojim je dominirao Sovjetski Savez, pristupile su NATO 12. marta 1999. Varšavski pakt je raspušten sredinom 1991. godine.

Bivši američki predsednik je rekao i da Zapad mora da stoji uz Ukrajinu do kraja borbe protiv Rusije.

On je, međutim, izrazio nadu da će vremenom biti i drugih opcija.

- Njemu se verovatno neće dopasti što ovo govorim, ali predsednik Putin neće živeti večno, a neću ni ja - rekao je Klinton.

Odgovarajući na kritike da širenje NATO zanemaruje bezbednosne interese Rusije, Klinton je naglasio da je tokom dva mandata, zaključno sa početkom 2001. godine, pokušao da privuče Ruse preko Saveta NATO-Rusija.

- Ponudili smo im priliku da učestvuju - rekao je on.

Češki predsednik Petr Pavel uručio je Klintonu češki orden Tomaša Gariga Masarika.

Češki i nemački avioni preleteli su Prag na obeležavanje godišnjice ulaska tri zemlje u NATO.

