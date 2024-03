"OVO RUSKO ORUŽJE DIŽE TALAS OD POLA KM KOJI MOŽE DA PROGUTA VELIKU BRITANIJU!" Analitičar: Neka se ne nadaju zaštiti od Amerike

O čestom pominjanju mogućnosti upotrebe nuklearnog oružja koje posebnu pažnju svetske javnosti izaziva onda kada dolazi od predsednika Ruske Federacija Vladimira Putina u emisiji Usijanje govorili su Slobodan Samardžija, nekadašnji dopisnik Politike iz Moskve, Miloš Laban, politički analitičar i Marko Lakić, novinar dnevnog lista Politika.

Nakon rasprave trojice saovornika koji su izneli različite procene po pitanju mogućnosti upotrebe nuklearnog naoružanja, posebno od strane Rusije, Laban je podvukao da ukoliko do takvog napada dođe meta Rusije neće biti Ukrajina. Rekao je takođe da se je s obzirom na svoje antiruske stavove možda glavni kandidat za ruski napad Velika Britanija.

- Velika Britanija se kandiduje da bude meta jer Rusi neće upotrebiti, ako upotrebe nuklearno oružje u Ukrajini jer smatraju da je to njihov narod. To je rekao predsednik Putin i to je teritorija koju oni neće da zagade - rekao je Laban i dodao:

02:20 OVO RUSKO ORUŽJE DIŽE TALAS OD POLA KM KOJI MOŽE DA PROGUTA VELIKU BRITANIJU! Analitičar: Kandiduju se za METU, a smetaju i SAD!

- A što se tiče Velike Britanije. Medvedev to doduše nije rekao, ali rekao je Solovjev, jedan od novinara ruske televizije za koga važi da je vrlo povezan sa Kremljem. On je rekao: Jedan Posejdon, a to je podvodno rusko oružje, on diže plimski talas pored Britanije visok pola kilometra. Taj talas kad pređe Veliku Britaniju on se završi sa njene druge strane. Mi ne znamo razmere kakve katastrofe u to ulaze. Velika Britanija, ako se nada da će je Amerikanci zaštititi to je moguće na sledeći način. Ratovaće Amerika sa Rusijom do poslednjeg Britanca kao što je bila priča da će ratovati sa njom do poslednjeg Ukrajinca.

Smatra da je Velika Britanija ne smeta samo Rusiji već i SAD:

- SAD žele da budu glavna sila i ne žele da im Velika Britanija sa kraljevskom porodicom bude tutor. Ne bih isključio ni mogućnost dogovora Rusije i SAD protiv Velike Britanije.

