"U KINI NE POSTOJE RELIGIJA I ETIKA, TO JE POTPUNO DRUGI SVET" Analitičari objašnjavaju zašto CIA NE MOŽE da ugrozi Si Đinpinga

Netrpeljivost između Amerike i Kine uvećava se srazmerno povećanju kineske moći - što više raste istočni gigant, to više reži zapadni američki džin.

Što je snažniji američki uticaj, to je veće kinesko interesovanje da ga dosegne. To takmičenje je verovatno perpetuum mobile, jer geopolitičke prognoze ne ukazuju da će se istok i zapad pomiriti, već da će naslućujuća multipolarnost duh takimčara samo rasplamsati.

U tihom ratovanju u doba interneta najveći saveznik i ubojito oružje su dezinformacije. To su potvrdila i sledeća otkrića: Nekadašnji predsednik SAD Donald Tramp ovlastio je Centralnu obaveštajnu agenciju CIA da vodi tajnu kampanju na kineskim društvenim mrežama s ciljem kreiranja javnog mnjenja protiv kineskih vlasti. Strogo poverljiva operacija je bila najpre usmerena protiv Si Đinpinga.

Kako je Trampov sajber CIA tim radio protiv Si Đinpinga? Da li je dezinformacija oružje novog doba? Da li je moguće da se država ili pojedinac demonizuje korišćenjem specijalnih sajber timova? Da li će ova otkrića još više zahladniti odnose Kine i Amerike?

Na ova i druga pitanja odgovarali su gosti Usijanja prof. Dragan Radenović, akademik, Nikola Jagodić, marketinški stručnjak i Branko Jakovljević, Centar za društvenu stabilnost.

Radenović je ocenio da su nalozi koje je navodno Trapm dao obaveštajnoj službi legitimna politička praksa.

- To je prirodan nalog koji se podrazumeva. Svi predsednici svih zemalja na svetu daju ne samo nalog nego i naredbu službama da se bave onima koji su na protiviničkoj strani. Legitimnost se tu određuje pravilima. Kada je u pitanju obaveštajni rad, dezinformacija je takođe informacija.

Jakovljević smatra da je Tramp za vreme svog mandata imao problem sa Kinom iz ekonomskih razloga:

- Uvek sa ovakvim informacijama treba biti oprezan, ali to nas ne sprečava da o tome razgovaramo. Mislim da je isplativost ključna reč kada se govori o odnosu Trampa prema Narodnoj Republici Kini. On za vreme svog mandata nije imao nikakve zamerke na sam sistem koji sada postoji u Kini, već je isključivo gledao da balansira ekonomski odnos snaga i pokušavao je da poveća bilans SAD u trgovini sa Kinom. To je počelo sa određenim sankcijama, kao što je bio slučaj sa kineskim solarnim panelima pa se onda to proširilo i na ostale proizvode.

Jagodić je podsetio da je svojevremena pobeda Trampa nad Hilari Klinton bila u velikoj meri ostvarena zbog Trampovog veštog korišćenja drušvene mreže Fejsbuk:

- Pre mnogo godina kad je Tramp pobedio on je to uspeo ne samo koristeći twiter nego je fantastično koristio fejsbukov algoritam. On je pregazio svoju političku protivnicu načinom da je širio dezinformacije preko fejsbuka. Društvene mreže su fantastična medijska platforma kako za širenje informacija tako i za širenje dezinformacija. Kada, međutim, uđemo mrežu na Tik Tok algoritam mnogo brže prepoznaje korisnika. Ukoliko dobro oblikuju neku dezinformaciju za Tiko Tokov algoritam ona može u roku od nekoliko sati da se raširi čitavom Amerikom.

Radenović se u kontekstu navoda o sajber ratu protiv Kine osvrnuo na kulturološke aspekte ove zemlje koji se prema njegovom shvatanju bitno razlikuju od zapadnoevropske tradicije.

- Kina je veoma zanimljiva zato što tamo nemate filozofiju. Nemate čak ni religiju. Iz našeg ugla gledanja, nas Evropljana, mi ne znamo kako da komuniciramo sa njima. Mi sada ulazimo u svet kada više nema morala. Nema vrednosnog poentiranja šta je dobro šta je loše. Nema etike kao kolektivnog morala. Prevashodno u Kini - rekao je Radenović i dodao:

- Oni nemaju tradicionalne vrednosti kao što ih mi imamo u religiji, porodici. Druga je situacija sa prvim njihovim susedima, Indijom. Mi čujemo recimo da u Indiji u saobraćajnoj nesreći pogine 300 ljudi. Za svakog od tih ljudi je ogrmona žalost. U Kini vi to nemate. Kad ste čuli da je neko umro ovde od Kineza koji su kod nas. Gde oni nestanu kada nestanu.

Jakovljeviće je istakao da Sajber napadi ne mogu bitno da ugroze Kinu zbog toga što u njoj ne vlada demokratski poredak.

- Kada govorimo o borbi za demokratiju dolazimo do jednog paradoksa. Vidimo kako se nagađa da je Tramp pomoću CIE pokušao da naruši ugled kineskog predsednika, ali Kina nije demokratija. Tamo nema izbora za predsednika i on ne može na taj način bitno da ga ugrozi. Lakše bi im išlo da je Kina demokratija u punom smislu te reči. Da imaju redovne izbore i treba da se bore za naklonost svog naroda, a onda vam neko putem sajbre napada urušava ugled taj napad bi imao mnogo jači efekat - rekao je Jakovljević i dodao:

- Od sajber napada iz inostranstva mogu upravo da se odbrane one zemlje koje imaju nizak nivo demokratije, koje imaju svoje društvene mreže. Oni pravdaju nizak nivo demokratije zato što njihovu demokratiju narušavaju spolja.

