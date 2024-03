ODLIČNA IZLAZNOST NA PREDSEDNIČKIM IZBORIMA U RUSIJI: Prvog dana glasalo najmanje 36 odsto birača (FOTO)

Odziv birača na predsedničkim izborima u Rusiji do 22 časa po moskovskom vremenu prvog dana glasanja iznosio je 36,11 odsto, pokazuju podaci na sajtu CIK-a .

Na izborima 2018. godine, kada se glasalo jednog dana, izlaznost do 10 časova po moskovskom vremenu bila je 16,55 odsto, do podneva - 34,72, do 17 časova - 51,9. Ukupna izlaznost tada je premašila 67 odsto.

foto: EPA Stringer

Prva biračka mesta otvorena su juče u 23 časa po moskovskom vremenu na Kamčatki i Čukotki.

U petak u 9 časova otvorena su glasačka mesta u najzapadnijoj oblasti Rusije - Kalinjingradskoj oblasti.

foto: EPA Martin Divisek

Skoro 2,6 miliona Rusa glasalo je vanredno na izborima.

Više od tri miliona ljudi je već glasalo na daljinu. Ukupno oko pet miliona planira da na ovaj način učestvuje na izborima.

foto: EPA Stringer

Tri dana biračka mesta će biti otvorena do 20 časova po lokalnom vremenu.

Glasanje se završava 17. marta.

Za predsednika se bore četiri kandidata: Vladimir Putin, Leonid Slucki, Nikolaj Haritonov i Vladislav Davankov.

foto: EPA Mikhail Metzelsputnikkremlin

U Rusiji pravo glasa ima oko 110 miliona građana, a rezultati predsedničkih izbora trebalo bi da budu objavljeni najkasnije do 28. marta.

Kurir.rs/RIA Novosti/Preneo: P. P.