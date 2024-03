INCIDENT EPSKIH RAZMERA NA AERODROMU Pijanu putnicu izbacili iz aviona, usledio SKANDAL: Pravila lom, a onda došao KAPETAN (VIDEO)

Nesvakidašnji incident desio se na letu iz Dalasa ka Kolumbiji, kada je pijana putnica aviona počela da vređa osoblje ismevajući veličine njihovih polnih organa i male plate policajaca, dok su je odvodili jer ih je prethodno udarila telefonom, prenosi Daily Mail.

Žena, koja je odbila da policajcima da svoje ime, letela je 12. septembra. Tvrdila je da je popila samo dva 'vrlo jaka' votka-tonika u baru na aerodromu, ali je veći deo vremena tokom haotičnog hapšenja mucala.

Policajci su o incidentu obavešteni nakon što je pomenuta žena udarila tri zaposlena "American Airlines-a" telefonom, a skoro je isplivao i snimak. Uhapšena je zbog javnog pijanstva i napada i izneli su je sa aerodroma kada je odbila da se pomeri.

Sve vreme je vikala, vređala i ismejavala njihove plate od 60.000 dolara, veličinu polnog organa, seksualne živote, i vrištala o svom platinastom statusu čestog putnika.

Prema onome što je policija uspela da zaključi, problemi su počeli kada je pokušala da uđe na let. Jedna zaposlena navela je da je putnici rekla da mora da smanji broj svojih ručnih torbi jer ima previše, što ju je razljutilo.

"Rekla sam ok, samo idi. Kada je došla do vrata, počela je da viče" i psuje "Da li se šališ?" iz nepoznatih razloga, rekla je policiji. Dok je govorila putnici da prestane da psuje, kapetan je izašao iz aviona jer mu je nedostajalo nekoliko dokumenata. Osoblje je pozvalo menadžera da donese nedostajuće dokumente i žena, koja je to čula, rekla je "Šta si rekao da je kapetan rekao".

"Nećeš leteti... skloni se, ne možeš tako razgovarati sa mojim stjuardesama," rekao joj je kapetan, prema izjavama osoblja.

Osoblje je policiji reklo da je postala agresivna i počela da snima na telefonu, prilazeći licem u lice trojici zemaljskog osoblja i "preteći" im telefonom u grudima.

Policija je pozvana istavila joj je lisice dok su pokušavali da shvate šta se dešava. Razgovarali su sa osobljem, od kojih su dvojica rekla da žele podići optužbu za napad i objasnili gdje su navodno udareni telefonom.

Kurir.rs/Telegraf

Preneo: M. N.