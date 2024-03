"AKO NE POBEDIM, BIĆE KRVOPROLIĆA I VIŠE NEĆE BITI IZBORA": Tramp u Vandaliji vređao Bajdena i obratio se predsedniku KINE

Donald Tramp, bivši predsednik SAD koji je obezbedio dovoljan broj republikanskih delegata za novu nominaciju za Belu kuću, izjavio je da će biti "krvoprolića" ukoliko on ne pobedi na izborima u novembru.

NBC njuz objašnjava da je Tramp dao ovaj komentar u kontekstu mogućeg intenziviranja trgovinskog rata sa Kinom oko proizvodnje automobila.

Navodi se da je Tramp prisustvovao mitingu u gradiću Vandalija u Ohaju kako bi podržao Bernija Morena, potencijalnog republikanskog kandidata za senatora o kojem će se pristalice partije iz te savezne države izjašnjavati na unutarstranačkim izborima u utorak.

- Ako slušate, predsedniče Si, a Vi i ja smo prijatelji, ali on zna kako ja radim stvari. Te velike i monstruozne fabrike koje sada gradite u Meksiku…vi tamo nećete zapošljavati Amerikance, a prodavaćete te automobile nama, to ne može. Mi ćemo uvesti carine od 100 odsto na bukvalno svaki automobil koji pređe granicu i vi nećete moći da prodajete te automobile ako ja budem izabran. A ako ne budem izabran, tu će biti opšteg krvoprolića, najmanje gledano. To će biti krvoproliće za zemlju. Najmanje gledano. Ali, Vi nećete prodavati te automobile. Oni grade ogromne fabrike - kazao je Tramp.

Tu nije bio kraj njegovog dramatičnog obraćanja.

- Ako ne bude pobede na ovim izborima, nisam siguran da ćete ikada više imati druge izbore u ovoj zemlji - rekao je Tramp.

Karolin Livit, portparolka Trampovog predizbornog štaba, objasnila je za NBC njuz, komentarišući njegovu izjavu iz Vandalije, da će "Bajdenova politika stvoriti ekononsko krvoproliće za automobilsku industriju i radnike u toj industriji".

Pre nego što je počeo govor Tramp je stao i salutirao pored natpisa "Pravda za sve", dok se na zvučniku čulo pevanje "J6 hora" sastavljenog od pritvorenika koji čekaju suđenja zbog uloga koje su imali tokom upada bivšeg američkog predsednika an Kapitol hil 6. januara 2021.

foto: AP/Meg Kinnard

Tramp je te ljude još jednom nazvao "taocima".

- Sa njima se postupa užasno i veoma nepošteno, a vi to znate i svi to znaju. A mi ćemo raditi na tome več prvog dana kada preuzmemo dužnosti, mi ćemo spasiti našu zemlju i radićemo zajedno sa ljudima kako bi se bavili ovim neverovatnim patriotama - poručio je Tramp.

foto: EPA/Nathan Howard Poll

Tokom mitinga on je za pojedine migrante koji su u SAD bez odgovarajućih papira kazao da "nisu ljudi", ali je dodao da mu to "nije dozvoljeno da kaže zato što radikalna levica kaže da je užasno tako nešto reći".

Tramp je takođe pozvao katolike da ne glasaju za Bajdena.

- Svaki katolik koji glasa za tog glupana je lud, zato što ste vi izloženi progonu - rekao je Tramp.

foto: AP/Ng Han Guan

NBC njuz podseća da je Bajden tek drugi katolik ikada koji je izabran za predsednika SAD.

Bajdenov predizborni štab: Tramp pojačava pretnje političkim nasiljem Nakon Trampovog govora u Vandaliji oglasio se predizborni štab aktuelnog šefa Bele kuće Džoa Bajdena koji je, kao i njegov republikanski takmac, obezbedio dovoljan broj delegata za novu predsedničku nominaciju. Portparol Džejms Singer je u saopštenju ukazao na to da bivši republikanski potpredsednik neće podržati Tra,pov reizbor. - To je Donald Tramp: gubitnik koji bude poražen uz razliku od sedam miliona glasova i onda umesto da se žali široj mejsnstrim publici, on još pojača pretnje političkim nasiljem - poručio je Singer.

(Kurir.rs/NBC News/Preveo i priredio: N. V.)