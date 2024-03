BRAT I SESTRA UMRLI DOK IH JE ČUVALA BABA: Jezive smrti u razmaku od godinu dana! Bebu ZABORAVILA U AUTU, dečak se udavio u jezeru

Jedna 65-godišnja baka optužena je za teško ubistvo iz nehata nakon tragične smrti sedmomesečne devojčice, samo nekoliko meseci nakon što se njen stariji brat udavio dok je o njemu vodila računa.

Urijel Šok je preminula na zadnjem sedištu terenca na Floridi, gde ju je navodno ostavila bez nadzora baka Trejsi Niks 22. novembra.

Bivša direktorka škole rekla je da je "jednostavno zaboravila" na bebu nakon što se odvezla kući posle ručka i otišla da vežba klavir, ostavljajući Urijel samu celo popodne na toploti od 32 stepeni Celzijusa sa podignutim prozorima, navodi se u izjavi pritužbe kancelarije šerifa okruga Hardi.

Užasna nesreća desila samo tri meseca nakon što se njen brat Ezra star 16 meseci udavio u jezeru dok je bio bez nadzora u Trejsinoj kući nekoliko dana pre Božića 2021.

Trejsi Niks je tog utorka čuvala svoju unuku dok je njena ćerka Кajla Niks bila kod frizera.

Nakon smrti Ezre, Кajla i partner Dru Šok "uopšte nisu verovali Trejsi" i nikada nisu dozvolili svom četvorogodišnjem prvencu da ostane sa njenom majkom.

- Bili smo uznemireni, ali ja sam volela svoju majku i ja sam ćerka koja je želela svoju mamu u svom životu, i u tom trenutku sam mislila da mogu da joj pružim drugu šansu - rekla je Кajla.

Rekla je da je "veoma malo vremena" koje je Trejsi provodila sa Urijel bilo "skoro uvek uz nadzor". Ali Urijel je 22. novembra ostala bez nadzora sve dok jedan od Trejsinih unuka nije stigao i "odjednom" je shvatila da je bebu ostavila u kolima ceo dan.

foto: Facebook/Kaila Nix Schock

Njen muž Nej Niks bezuspešno je pokušao reanimaciju deteta.

U razgovoru za VFTS-Tampa, Кajla je rekla: "Ako sam objektivna, ona mora da ide u zatvor. Кao njenu ćerku ubija me što to kažem. Кao njihova majka to zahtevam".

Ezra Niks se udavio u jezercu blizu Trejsinog doma dok je bio bez nadzora samo nekoliko dana pre Božića 2021. Policijski izveštaj okruga Hardi kaže da je Trejsi bila kod kuće sa Ezrom kada je umro.

Zaspala je na kauču u dnevnoj sobi dok je njen partner obavljao poslove. Кada se probudila i nije mogla da pronađe dete, pozvala je svog muža.

Trejsi je tada pronašla mladog Ezru kako leži licem u velikom ribnjaku na samo nekoliko metara od njihove kuće. Nije nazvala hitnu i započela je reanimaciju koju je navodno naučila dok je radila kao učiteljica.

Trejsin muž je tada pozvao Dru, koji je detetovoj majci rekao da se "nešto dogodilo Ezri". Кajla, koja je tada bila u šestom mesecu trudnoće, odjurila je do kuće svoje majke i učestvovala u direktnom sudaru sa drugim automobilom.

Videvši kako helikopter sleće iznad imanja, izašla je i otrčala bez cipela do kuće svoje majke.

Izbezumljena majka Кaila je na Fejsbuku ispričala o svom slomljenom srcu kada je njenom sinu isključen aparat za održavanje života, nakon čega joj je on umro na rukama 23. decembra 2021.

Urijel je rođena tri meseca kasnije u martu.

U novembru prošle godine napisala je: "Potpuno sam slomljena. Traumatizovana. Besna. Opustošena. Preplavljena".

Ona sada traži pravdu za Urijel i Ezru.

U policijskom izveštaju je navedeno da je Trejsi "počinila krivično delo zanemarivanja dece".

(Kurir.rs/Blic/Preneo: Đ. M.)

Bonus video:

00:07 UŽIVO KURIR TV NA MESTU VELIKE NESREĆE U OBRENOVCU: Dete (7) preminulo nakon što ga je otac pregazio traktorom (KURIR TV)