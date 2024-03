"OVO JE JEDINI NAČIN DA SE ZAVRŠI KRVAVI RAT U GAZI!" Stručnjaci: Odgovornost je obostrana, OVAKU SU SE ZAVRŠILI I SVETSKI RATOVI

U napadu Hamasa 7. oktobra, koji je izazvao sukom izmedju države Izrael i terostičke organizacije Hamas, stradalo je 1.200 ljudi, a više od 250 je zarobljeno. Ministarstvo zdravlja u Gazi, koje vodi Hamas, kaže da od početka sukoba pod izraelskim bombama stradalo više od 31.400 Palestinaca.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odobrio je operativne planove za ofanzivu na Rafu, najjužniji grad u pojasu Gaze. Izrael je naveo da Rafa, gde se nalaze četiri Hamasova bataljona, ostaje poslednje veliko uporište Hamasa u ovom pojasu, nakon operacije izraelske vojske na severu i u centralnom delu palestinske enklave. Izrael pokreće invaziju na grad gde je utočište našlo 1.5 izbeglica iz Gaze, uprkos kritikama međunarodnih saveznika. Netanjahu je kritikovao međunarodne saveznike da im je „pamćenje kratko", kao i da su „brzo zaboravili da je 7. oktobra počinjen najgori masakr nad Jevrejima od Holokausta".

Hamas, u svom odgovoru na najnoviji okvir sporazuma o taocima, traži od Izraela da oslobodi više od 1.000 palestinskih zatvorenika, uključujući oko 100 doživotnih zatvorskih kazni za ubistvo Izraelaca – u zamenu za oslobađanje 40 žena, starijih i ranjenih talaca.

Izrael je odbacio najnoviji predlog Hamasa o primirju koji predviđa tri faze za puštanje preostalih talaca iz Gaze.

Prof. Predrag Marković, istoričar, Darko Trifunović, direktor Instituta za međunarodnu i nacionalnu bezbednost, i Zoran Spasić, predsednik Centra za bezbednosnu i međunarodnu politiku, gostovali su u emisiji Usijanje gde su govorili o odgovornosti za velike žrtve u ovom ratu.

- Netanjahu je posredno mnogo odgovoran za čitavu ovu tragediju. Jer prvo, on je prekinuo pregovore. Oni su godinama pregovarali sa raznim palestinskim organizacijama i Netanjahu je u jednom trenutku prekinuo pregovore i oslonio se na to da Izrael može da se brani, da se odbrani od bilo kakvog napada.Oslonio se na gvozdenu kupolu. Međutim, pokazalo se da ništa za ozbiljne fanatike nije prepreka. Izrael je doživeo veliki udarac ugledom svoje vojske i svih tih oružanih snaga. Imamo očigledno posla sa nesrazmernom odmazdom. Naravno da je zločin Hamasa bio stravičan. To je jedan od najstrašnijih zločina, ali 1200 civila je poginulo. Ne samo broj, nego načini na koje su ubijani, te zverska mučenja, ubijanja, mladi ljudi na koncertu u pustinji. Ranije Palestinci nikad nisu napadali kibuce. Uglavnom nisu napadali civile na ovaj način. Znači, to je jedna eskalacija koju je izazvao Hamas, ali onda Izrael eskalira dalje. I izraelski odgovor u napadu na Gazu prevazilazi sve što je do sada viđeno u ratovima oko Izraela. Dakle, te hiljade mrtvih, ta bombardovanja civilnih objekata, to je zaista stravično - rekao je istoričar i dodao:

- Druga stvar koju Netenjahu loše radi, što svakako kritikuje veze Izraela za holokaust. Vi, ako ne podržavate Izrael, vi podržavate holokaust, to je jako loše. Mi imamo iskustvo sa tim koliko nevalja kad se svako loše delo danas tumači našim traumama iz Drugog svetskog rata. Znači, mi smo mnogo platili tu vrstu pozivanja na prošlost u ratovima 90-ih i sada Izrael zapravo pravi tu grešku sa tim neprihvatljivim odgovorom koje su neke srpske vojske pravile 90-ih godina.

Trifunović se potom dotakao Netanjahua i njegove odgovornosti.

- Najviše pozicioniran jevrejski zvaničnik u Americi je Blinken, zapravo državni sekretar. To je vrlo komplikovana situacija, posebno ako se uzme da Izraelci itekako nisu zadovoljni sa Netanjahuom. On je jedva prošao na izborima tako što su za njega glasali ultra radikalni ortodoksni Jevreji. Koji prosečni Izraelci zaista kritikuju jer imaju sva prava o Izraelu, a zapravo ne žele da služe vojsku, koriste beneficije, sve one koje mogu iz Izraela. A kad treba nešto da urade iz Izraela onda ih nema nigde, tako oni kažu. Međutim, sećate se da je Netanjahu, ono što je hteo Sanader da uradi u Hrvatskoj, pa završio u zatvoru. Netanjahu je pod firmom reforme pravosuđa hteo da ugasi njihovu najelitniju jedinicu koji ga je hapsio. Zato je došlo do velikog nezadovoljstva, njegova je neka relativna odgovornost što se tiče 7. oktobar odnosno stravičnog masakra - rekao je Trifunović.

Trifunović je potom istakao da Izrael ima puno pravo za ovakvu "invaziju" nad Hamasom.

- Pre 7. oktobra, da li je na taj teritoriji bio mir? Da li su ljudi normalno živeli? Da li su na teritoriji Gaze bile škole, bolnice? Da. A da li su te škole i bolnice pretvorene u baze? Da li su ispred škola, bolnica, i svih objekata infrastrukture, tuneli koji su pronađeni? Da li je u tim tunelima nađene oružje, eksploziv? Da li su se oni godinama pripremali za takav rat? Odgovor je da. Znači onaj u međunarodnom pravu koji je započeo sukob, on snosi odgovornost. To ne oslobađa Izrael u slučaju eventualne međunarodne istrage. Pričam samo odgovornost za sukob i odgovornost za situaciju - rekao je Trifunović.

Spasić se osvrnuo na potencijalni kraj rata u Gazi.

- Jedino kako može da dođe do mira je da Palestinci i Izraelci sednu za pregovarački sto. Da razgovaraju, razumeju jedni druge i da teže obostrano prihvatljivim rešenjima. Čistim rešenjima, kvalitetnim rešenjima. Jer svaki sukob se završi za pregovaračkim stolom. Pa i u Prvom i Drugom svetskom ratu kada ste imali da je jedna strana izgubila, da je doživela kapitulaciju. Ta ista strana je morala da sedne za sto i da potpiše kapitulaciju. Ovde da bi se došlo do diplomatskog rešenja, moraju da se prave mali koraci - rekao je Spasić.

