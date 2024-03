"NIJE ISKLJUČENO SLANJE BRITANSKIH TRUPA U UKRAJINU" Volas kaže da je Putin nešto najbliže Hitleru što smo imali u ovoj generaciji

Ben Volas, bivši ministar odbrane Velike Britanije koji je bio u igri za novog generalnog sekretara NATO, izjavio je da se slanje britanskih trupa u Ukrajinu "ne može isključiti".

Skaj njuz prenosi da je Volas, koji je funkciju u vladi obavljao do prošlog leta, kazao je to u intervjuu za Tajms radio.

- Ljudi moraju da se osveste i shvate koliko je opasan (ruski predsednik) Vladimir Putin" - rekao je Volas, koji je dodao da novi šestogodišnji mandat šefa Kremlja znači "još više nesigurnosti".

On je ocenio da to znači da oružane snage na Zapadu moraju da budu "istrenirane za meč".

Ben Volas foto: EPA / Stephanie Lecocq

Upitan da li učešće NATO trupa u borbama u Ukrajini može da bude isključeno kao opcija, Volas je odgovorio negativno.

- Mi treba da koristimo rečenicu "ne možemo to da isključimo". Na kraju krajeva, deo napora za odvraćanje jeste i dvosmislenost... da protivnik nagađa koliko bismo daleko išli i šta bismo uradili. To je ono što Putin majstorski radi, on sve ostavlja da nagađaju - rekao je Volas.

foto: EPA Sergei Ilnitsky

Skaj njuz podseća da je francuski predsednik Emanuel Makron ranije poručio da se "ništa ne bi trebalo isključiti" u vezi sa slanjem stranih trupa u Ukrajinu.

- Mislim da je najbolje da osiguramo da Putin shvati da mi smatramo da je ono što on čini u Ukrajini veoma, veoma ozbiljno. Mislim da je predsednik Putin, a to smo upravo videli iz tih lažnih izbora, nešto najbliže Adolfu Hitleru što smo imali u ovoj generaciji - zaključio je Volas.

(Kurir.rs/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)

