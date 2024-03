OVO JE PRAVI HANIBAL LEKTER: Žrtve je ubijao misleći da su NJEGOVI RODITELJI, a psihijatar otkrio ZAŠTO treba da bude OSLOBOĐEN

Zatvorski psihijatar koji je radio sa najopasnijim zatvorenicima u Velikoj Britaniji tvrdi da bi serijski ubica i kanibal Robert Modsli trebalo da bude oslobođen.

Doktor Bob Džonson, koji veruje da su najnasilniji zatvorenici opasnost za društvo zbog traume iz prošlosti, kaže da Modsliju treba dati posao kako bi mogao da isplati odštetu porodicama svojih žrtava umesto da bude zatvoren.

Modsli je u samici u specijalno izgrađenoj staklenoj ćeliji od 1983. godine nakon što je u zatvoru ubio tri osobe tokom služenja doživotne za ubistvo.

Uvrnuti ubica, koji je dobio nadimak "Hanibal Kanibal" nakon lažnih izveštaja da je pojeo mozak jedne od svojih žrtava, kaznu služi u podzemnoj staklenoj samici, 23 sata dnevno, u podrumu Zatvora u Vejkfildu.

Čuvaju ga četiri zatvorska službenika, a Modsli drži svetski rekord po broju uzastopnih dana u samici.

Uprkos tome što je Modsli prethodno rekao svom nećaku da će ponovo ubiti ako bude pušten, dr Džonson je rekao da je to smešno i da je veoma inteligentan. Džonson je tada dodao da ga treba osloboditi kako bi mogao da plati odštetu porodici svoje žrtve.

On je u intervjuu istakao da je Modsli veoma kulturan čovek koji voli Šuberta, baš kao on.

Modslija ocenio kao vrhunsko inteligentnu osobu

"Jednu od stvari sam rekao Modsliju je: Ubio si nekoga, moraš da platiš" kazao je psihijatar.

"Ja bih zaposlio Modslija i dao bih mu visoku platu, jer on ima zdrav mozak, i trebalo bi da plaća 10.000 funti godišnje svakoj porodici kojoj je oduzeo člana. On mora da plati odštetu za ono što je uradio."

Dr Džonson je prvi put sreo Modslija u HMP Parkhurstu 1991. godine kada je serijski ubica bio u bolničkom krilu ozloglašenog zatvora.

Džonson je otkrio detalje tog sastanka: "Video sam ga tokom svog prvog puta, bio je u jednoj ćeliji i bio je mršav, izgledao je kao Mojsije. Duga kosa, jadna kao greh. U to vreme je verovatno bio najopasniji zatvorenik u zatvorskom sistemu. Bio je serijski ubica koji je dodatno ubio četvoro ljudi u zatvoru. Zapazio sam ga kada je bio u Parkherstu 1991. godine, ali bio je u bolničkom krilu." Doktor se prisetio detalja susreta:

"Prolazio sam kroz bolnicu, i tada smo počeli da ćaskamo, a on me je pitao: "Da imam prijatelja koji ima ovakvu vrstu problema, šta bi ti uradio?"

Rekao sam: "Razgovarao bih sa tvojim prijateljem, da li bi te zanimalo?

"Rekao je, "Moj prijatelj bi mogao biti zainteresovan za ovakve stvari."

Nakon prvog susreta, dr Džonson je dobio dozvolu da intervjuiše i leči Modslija terapijom.

Psihijatar je objasnio kako je Modsli napredovao.

Rekao je: "Zatvorska ćelija je bila minijaturna, ja sam seo na kraj kreveta pored vrata i on je bio na tom kraju. Rekao mi je da mi se ruke znoje, a ja sam na to odgovorio, ako me uplašiš, ne mogu ti pomoći'... pa se smirio. On je neverovatno napredovao, mi smo napravili neverovatan napredak, raspakovali smo njegovo užasno detinjstvo."

Kako doktor kaže, Modsli je bio veoma uznemiren i znao je da kaže: "Imam zaštitnika i on dolazi"

"Prvo smo radili mesečne seanse, a zatim smo radili postepeno više. Na kraju je rekao: „Ja te stvari vidim sasvim drugačije nego pre mesec dana".

Dr Džonson veruje da su najnasilniji zatvorenici rođeni 'dopadljivi' pre nego što su pretrpeli užasnu traumu u mladosti i da se mogu izlečiti uz pravi tretman.

Rekao je: 'Ove takozvane psihopate, svi su rođeni ljupki, druželjubivi i nenasilni i nešto što nisu mogli da vam kažu je pošlo po zlu, i na kraju su mogli da vam kažu.'

Psihijatar je objasnio svoje metode: "Ono što se dešava je da traumu stave u kutiju i oni su jedini ljudi koji mogu da otvore kutiju. Ako prerano otvore kutiju, tu im je kraj – mrtvi su. Dakle, ne otvaraju kutiju. Moja poruka njima je, "kutija je prazna znate".

Modslijev brat Kevin je ranije rekao za da je ubica "srećan" iza rešetaka i da se nikada neće izviniti za svoje zločine jer su "svi bili pedofili".

Dodao je: "Posete mu daju nešto za šta može da živi. Jednostavno je navikao na to."

Kevin, 71, posećuje brata jednom mesečno i sedi u susednoj ćeliji, razgovarajući sa njim kroz metalne rešetke.

Modsli je snimljen samo jednom od njegovog zatvaranja, i to u svrhu dokumentarca o njemu pre više od 40 godina.

Sadistički ubica provodi svaki dan u ćeliji u stilu Hanibala Lektora, spavajući na betonskoj ploči i koristeći toalet i lavabo koji su pričvršćeni za pod.

Kao i njegov imenjak, u holivudskom blokbasteru iz 1991. "Kad jaganjci utihnu", čuvari koji su upoznali Modslija opisuju ga kao izuzetno inteligentnog, s ljubavlju prema klasičnoj muzici, poeziji i umetnosti.

Modsli je rođen u Tokstetu u Liverpulu 1953. godine kao četvrto dete vozača lokalnog kamiona.

Imao je nesrećno detinjstvo, a utvrđeno je da su negova braća i sestra žrtve roditeljskog zanemarivanja.

Tokom njegovog poslednjeg suđenja za ubistvo 1979. godine, sud je čuo da je tokom njegovog nasilnog besa Modsli verovao da su njegove žrtve njegovi roditelji.

Rekao je: "Kada ubijam, imam na umu svoje roditelje. Da sam ubio svoje roditelje 1970. godine, niko od ovih ljudi ne bi umro. Da sam ih ubio, onda bih hodao okolo kao slobodan čovek."

Modsli je počinio svoje prvo ubistvo 1974. godine, kada je imao 21 godinu, nakon što je kao 16-godišnjak pobegao u London da radi kao muška prostitutka.

On je brutalno ubio pedofila Džona Farela u Vud Grinu, nakon što je pokazao slike dece koju je se*sualno zlostavljao.

foto: Printscreen YouTube

Nakon ubistva, predao se policiji i odmah priznao zločin.

Modsli je poslat u bolnicu Brodmur gde je bio uzorni zatvorenik do 1977. kada su se on i njegov cimer Dejvid Čizman zatvorili u ćeliju sa zlostavljačem dece Dejvidom Frensisom.

Posle jezivog devetočasovnog mučenja, par je obesio Frensisovo beživotno telo tako da ga zatvorski čuvari vide.

Prema rečima jednog čuvara, čovek je otkriven sa glavom "raspuknutom kao kuvano jaje" sa kašičicom koja visi iz nje, a deo mozga je nedostajao.

Modsli je zatim poslata u HMP Vejkfild, nakon što je osuđen za ubistvo iz nehata.

U Vejkfildu 1978. Modsli je zadavio i izbo Salnija Darvuda (46), koji je bio u zatvoru jer je ubio svoju ženu.

Sakrio je Darvudovo telo ispod kreveta pre nego što se ušunjao u ćeliju pedofila Bila Robertsa (56), koji je se*sualno zlostavljao devojčicu od sedam godina.

Ubo je Robertsa, izrezao mu lobanju improvizovanim bodežom i razbio mu glavu o zid.

Tek tada je brutalni 'Hanibal' ubica osuđen na doživotnu robiju.

Godine 2000. Modsli je pokrenuo pravnu ponudu sudovima tražeći da mu se dozvoli da umre.

Napisao je pismo u kojem je pitao: "Kom cilju služi to što me držite zaključanog 23 sata dnevno? Zašto se uopšte trudite da me nahranite i da mi date jedan sat vežbanja dnevno? Kome ja zapravo predstavljam rizik?"

U pismu je opisao da su ga sadašnji tretman i zatvaranje naveli da se raduje "psihološkom slomu", mentalnoj bolesti i "verovatnom samoubistvu".

Nastavio je da se pita zašto ne može da ima ljubimca papagaja, obećavajući da će ga voleti i neće ga pojesti.

Takođe se pitao zašto nije mogao da ima televiziju da "vidi svet" i obrazuje sebe.

Završio je pismo rekavši: "Ako zatvorska služba kaže ne, onda tražim jednostavnu kapsulu cijanida koju ću rado uzeti i problem Roberta Džona Modslija može lako i brzo da se reši."

(Kurir.rs/Daily mail/Preneo: A.N.)

Bonus video:

02:35 ZBOG PORODIČNIH PROBLEMA UBIO 11 LJUDI?! Eksperti o krvavov piru na Cetinju: Sociopata ili psihopata, TAKVI LJUDI NEMAJU OSEĆAJ