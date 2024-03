NOVA ERA! OBJAVLJEN PRVI SNIMAK ČOVEKA SA MASKOVIM ČIPOM U MOZGU: Nepokretan je ispod ramena, mislima POKREĆE KOMPJUTER (VIDEO)

Kompanija "Neuralink" američkog milijardera Ilona Maska objavila je snimak za koji tvrdi da prikazuje prvog pacijenta kojem je ugrađen njihov čip za mozak, a koji navodno u tom klipu igra onlajn šah iako je nepokretan.

Snimak je objavljen na zvaničnom nalogu "Neuralinka" na društvenoj mreži X (bivši Tviter), koja je takođe u Maskovom vlasništvu.

U klipu koji traje devet minuta vidi se kako ovaj pacijent, koji je paralizovan od ramena na dole, naizgled pomera kursor na ekranu laptopa samo uz pomoć misli.

Na snimku se vidi kako on igra šah i pušta muziku na laptopu.

Skaj njuz navodi da pacijent, čiji identitet do sada nije bio poznat, tokom striminga uživo kazao da se zove Noland Arbo i da ima 29 godina.

Arbo je naveo da je ostao nepokretan ispod ramena nakon saobraćajne nesreće.

Mask je prošlog meseca objavio da je prvom pacijentu čip za mozak ugrađen u januaru i da on može da kontroliše kompjuterski miš samo pomoću sopstvenih misli.

- Hirurška operacija je bila superlaka. Ja sam bukvalno otpušten iz bolnice dan nakon nje. Nemam nikakve kognitivne poteškoće - kazao je o proceduri ugradnje implanta Arbo tokom striminga.

foto: Shutterstock

On je rekao da je prethodno "praktično odustao od igranja" video-igre "Civilizacija VI".

- Vi iz "Neuralinka" ste mi pružili mogućnost da to opet mogu da radim i istog dana sam igrao punih osam sati - naveo je Arbo.

Ipak, on je kazao i da nova tehnologija "nije savršena" i da je "došlo do određenih problema".

- Ne želim da ljudi misle da je ovo kraj putovanja, još uvek ima puno posla koji treba da bude obavljen, ali je ovo već promenilo moj život - dodao je Arbo.

Na snimku "Neuralinka", on je pričao i procesu koji je prošao kako bi se obučio za korišćenje ovog uređaja koji su mu doktori ugradili u januaru.

Arbo je rekao da je razmišljao o tome kako bi bilo kada bi mogao da pomera ruku, a da je, na kraju, ispalo da se potpuno navikao da umesto toga pomera kursor kompjutera.

- Jednostavno mi je po intuiciji došlo to da počnem da zamišljam kako se kursor pomera. To je kao da koristite Silu (The Force) da utičete na kursor, a ja mogu da ga pomeram kada god poželim - naveo je Arbo, koristeći izraz iz filmskog serijala "Ratovi zvezda".

On je dodao da time obuka nije okončana.

- Deluje da svakog dana učimo nešto novo - zaključio je prvi Maskov pacijent.

Mask: Čip bi mogao da leči preteranu gojaznost, autizam, depresiju i šizofreniju Jedan od najbogatijih ljudi na svetu je prethodno izjavio da je cilj ugradnje čipa za mozak da se korisnicima koji su invalidi, kao što je bio pokojni naučnik Stiven Hoking, omogući da "komuniciraju brže od voditelja aukcije". Po tvrdnji Maska, ovaj čip bi mogao potencijalno da leči preteranu gojaznost, autizam, depresiju i šizofreniju.

