KRVAVI PIR: Ubio svoja tri sina, tokom hapšenja više puta priznao krivicu, a sada se desio ŠOKANTAN OBRT

Izjava muškarca iz Ohaja, koji je policiji priznao da je ubio svoju porodicu, više ne može da se koristi na sudu nakon presude sudije da su mu povređena ustavna prava.

Zajednički sudija okruga Klermont Ričard Ferenc napisao je u presudi da vlasti nisu na odgovarajući način obavestile Čeda Doermana (33) o njegovim pravima na Mirandu, uključujući njegovo pravo na samooptuživanje i pravo na advokata, pre nego što su ga istražitelji ispitali.

Presuda dolazi dok se Doermanu sudi za navodno ubistvo njegova tri tri sina: sedmogodišnjeg Klejtona, četvorogodišnjeg Hantera i trogodišnjeg Čejsa.

Njegova supruga i ćerka, koje su kasnije pozvale komšiju u pomoć, obe su rekle vlastima da su bile svedoci pucnjave.

U Ferencovoj presudi, koja je objavljena prošle sedmice, on je rekao da su Doermanova prava Mirande „povređena” jer detektivi „nisu u potpunosti obavestili Doermana o njima pre nego što su započeli pritvorsko ispitivanje i sve izjave dobijene od Doermana tokom saslušanja u pritvoru potisnute i država neće navesti nijednu od ovih izjava u svom glavnom slučaju“, saopštio je VLVT.

Sudija je nastavio: „Mirandina prava optuženog su prekršena kada je saslušanje u pritvoru nastavljeno nakon što se okrivljeni nedvosmisleno i nedvosmisleno pozvao na svoje pravo na branioca.

Svi dokazi se izuzimaju iz predmeta

Ferenc je odlučio da se svi iskazi dobijeni tokom ispitivanja izuzmu iz predmeta.

U junu, Doerman je uhapšen nakon što je policija reagovala u kuću u gradu Monro i zatekla ga kako sedi napolju sa puškom.

Prema sudskim dokumentima, Doerman je posmatrao majku dece, koja je pogođena u ruku tokom situacije, pokušavajući da spase život jednom od dečaka u dvorištu.

Tokom hapšenja, Doerman je više puta priznao da je ubio dečake, pokazuju sudski dokumenti.

„Optuženi je dao više izjava policiji, poput 'Ja sam to uradio. Vodite me u zatvor.', 'Nije trebalo to da uradim. Nije trebalo da pucam u njih.' Optuženi je takođe dao izjavu tokom audio i video snimljenog intervjua, tokom kojeg je priznao da je od oktobra razmišljao o pucanju na svoje sinove“, navodi se u dokumentima, prenosi VCPO.

„Mrtvi su, zar ne? Oduzeo mi je život. Sve ih je upucao.”

Kada su policajci reagovali na lice mesta, snimci kamere uhvatili su majku dečaka kako govori: „Mrtvi su, zar ne? Oduzeo mi je život. Sve ih je upucao.”

Doerman je kasnije optužen za teško ubistvo, otmicu i teški napad.

Doerman se prvi put pojavio na sudu 16. juna, dan nakon ubistava. Tokom saslušanja, David Gast, pomoćnik tužioca okruga Klermont, rekao je sudiji da su navodni zločini „najteži prekršaj koji imamo u knjigama“.

"To je to. Ne možete počiniti ozbiljniji prekršaj“, dodao je Gast prema VCPO.

Doerman se kasnije izjasnio da nije kriv za ubistva 23. juna, a sudija je naložio da bude zadržan u zatvoru okruga Klermont uz gotovinsku garanciju od 20 miliona dolara.

Očekuje se da će njegovo suđenje početi u julu.

(Kurir.rs/ The New York post/ Preneo: T.A.)

Bonus video:

00:10 Ubistvo Milana Šuše