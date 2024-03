"ZGRADE U MOSKVI ZATVORENE ZA LJUDE BEZ POZIVNICA?!" Šipčić uživo iz ruske prestonice o NOVIM MERAMA NAKON TERORISTIČKOG NAPADA

Tokom terorističkog napada koji je izveden u petak uveče u koncertnoj dvorani u Moskvi, ubijeno je 137 osoba, a ranjeno 180.

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je napad u Krokus siti holu krvavi, varvarski teroristički čin i obećao da će počinioci, organizatori i naručioci zločina biti kažnjeni. Rusija je juče oplakivala nevine žrtve terorističkog napada u Krokus siti holu u blizini Moskve.

Marko Šipčić uključio se uživo iz Moskve i otkrio kakva je atmosfera u glavnog gradu Rusije.

- Straha nema, ali ljudi su bili uznemireni prethodna dva dana. Prvenstveno zbog toga što je Moskva ogroman grad i ima preko 20 miliona stanovnika sa dnevnim migracijama. Metroi su prepunjeni ljudima. Verovatno su zbog toga svi bili pomalo uplašeni, ali već sada je sve vraćeno u normalu i ljudi pokušavaju da misle o drugim stvarima - rekao je Šipčić i dodao:

- Niko nije očekivao da će toliko empatije da se prikaže u prethodna dva dana, budući da su u prvih nekoliko sati dali pet tona krvi. Taksisti su pristali da rade besplatno, aviokampanije su besplatno prevozile rođake od preminulih i od povređenih, a takođe banke su otpisale kredite svima koji su postradali i svima koji se nalaze na lečenju. Mislim, baš su pokazali jednu veliku empatiju prema svemu što se dešava.

Potom se dotakao i pojačanih mera bezbednosti.

- Ovde to nije prvi put da se dešava, da je pre 15 godina za vreme Čečenskih ratova takođe to bila česta pojava i od tad u Moskvi mere bezbednosti su uvek bile na visokom nivou. To znači da vi ne možete da uđete ni u jednu zgradu bez pozivnice od nekoga ko tu živi ili da nemate dokument koji potvrđuje da tu radite ili da ste tu sa nekom namerom. Međutim, takve stvari se dešavaju u svim gradovima sveta, ne možete da znate gde će oni uspeti da se organizuju i da prođu te mere

