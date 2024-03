"TO NIJE PRETERIVANJE, NASMRT SU UPLAŠENI AKO TRAMP POBEDI" Bajden govorio o budućnosti NATO, osuo paljbu po bivšem predsedniku

Američki predsednik Džo Bajden rekao je da ga lideri zemalja članica NATO-a poštuju jer strahuju od moguće izborne pobede bivšeg američkog lidera Donalda Trampa.

On je to rekao na skupu Demokratske stranke za prikupljanje sredstava za predsedničku kampanju u Njujorku.

- Opet, ovo nije preterivanje, razmislite o tome. Ovo je tip koji je pričao o izlasku iz NATO. Rekao je Putinu da može da radi šta hoće sve dok oni (članice NATO) ne plate svoje obaveze. Vidite samo šta je uradio. Ostatak sveta se pita šta se dođavola dešava sa SAD... Mislim da me poštuju, mislim da me slušaju. To je zato što su nasmrt uplašeni za svoje zemlje ako on ponovo pobedi - rekao je Bajden.

Tramp je 10. februara, tokom govora pristalicama u Južnoj Karolini, govorio o jednom od svojih sastanaka sa liderima zemalja članica NATO-a.

Prema njegovim rečima, tada ga je jedan od stranih kolega pitao da li su SAD spremne da brane alijansu u slučaju napada od strane Rusije, ako neko od saveznika ne uplati doprinose za kolektivnu odbranu NATO.

Tramp je odgovorio da neće braniti takvu zemlju i da će ohrabriti Rusku Federaciju da "radi šta god želi". Bivši predsednik SAD nije precizirao kada, gde i sa kim je vođen ovaj razgovor.

(Kurir.rs/TASS/Preneo: Đ. M.)