ŠEF UKRAJINSKE DIPLOMATIJE: Umoran sam od ubeđivanja Zapada da treba da donese konkretne odluke

Šef ukrajinske diplomatije Dmitro Kuleba izjavio je danas da je "umoran od toga da uvek mora da ubeđuje" zapadne saveznike da je potrebno da donesu "brze, konkretne i jake odluke" podrške njegovoj zemlji protiv Rusije.

„Čujem reči solidarnosti. Međutim, sada se moraju doneti jake i konkretne odluke da se ojača ukrajinska odbrana“, rekao je Kuleba, vraćajući se sa ministarskog sastanka NATO-a u Briselu.

Kuleba se obratio putem video linka na konferenciji koju je organizovao Francuski institut za međunarodne odnose.

„U NATO-u sam imao samo jednu temu razgovora: Patriot“, te rakete koje se koriste u protivvazdušnoj odbrani, a koje su Ukrajini preko potrebne da bi se suprotstavila ruskim napadima“, rekao je Kuleba.

„Kolege me podržavaju, ali mi kažu – to što pitate je komplikovano“, dodao je ukrajinski ministar navodeći da su strani ministri proveli jednu noć u Harkovu, ne bi rekli da je to „komplikovano“.

Kuleba je rekao da ga zamara što uvek mora da ubeđuje, „kada je sve očigledno“.

Ukrajinski ministar je pozvao saveznike Kijeva da ozbiljno shvate ono što je rekao predsednik Francuske Emanuel Makron da je „rat u Ukrajini egzistencijalno pitanje“ za celu Evropu.

Kurir.rs/Beta/Preneo: P. P. ž