BRITANSKI REGRUTI PRISILJENI DA IMAJU INTIMNE ODNOSE SA PROSTITUTKAMA U KENIJI?! Otkriven BIZARAN OBIČAJ starijih vojnika

Britanski vojnici na obuci u Keniji sproveli su ceremonije inicijacije u kojima su mlađi regruti primorani na nezaštićeni se*s sa prostitutkama.

Stariji vojnici navodno bacaju novčić da kako bi utvrdili da li vojnici treba da koriste kondom, kako bi dokazali koliko su hrabri.

Tvrdnje su uznemirile šefove odbrane zbog visoke stope HIV /AIDS-a u Keniji, gde oboleva jedna od 20 osoba.

Oko 10.000 britanskih vojnika svake godine bude raspoređeno u Keniji kako bi izvodili vežbe gađanja u trajanju osam nedelja.

Po povratku, vojnici su ispitivani o korišćenju usluga prostitutki, koje se motaju oko baze.

Jedan vojnik, čiji je identitet skriven, rekao je ministarstvu odbrane: "Kada se ova jedinica rasporedi na vežbu, oni imaju ceremoniju inicijacije za sve nove vojnike koji ranije nisu bili raspoređeni u Keniji. Stariji vojnici bacaju novčić. Ako novčić padne na "glavu" možete koristiti kondom, a ako padne na suprotnu stranu ne možete."

Izveštaj, koji su napisale medicinske službe odbrane, otkriva da, iako se po dolasku u tu istočnoafričku zemlju izdaje vodič za se*sualno zdravlje, broj vojnika koji traže pomoć za polne bolesti se povećao u poređenju sa trupama sa sedištem u UK.

Takođe je otkriveno da se trećina odreda ne seća da im je dat savet.

Pet odsto stanovništva Kenije je HIV pozitivno u poređenju sa 0,2 odsto u Velikoj Britaniji.

U izveštaju se navodi da rizik od dobijanja polno prenosive bolesti od prostitutke ne samo da ima potencijal da smanji operativnu efikasnost jedinice, već predstavlja i globalni rizik za reputaciju.

Bivši vojni obaveštajac Filip Ingram kritikovao je vojno rukovodstvo zbog incidenata.

"Se*sualno obrazovanje je deo godišnje obuke za sve službenike", rekao je on.

foto: Shutterstock

"Čuti da su vojnici prisiljeni na neki oblik ceremonije se*sualne inicijacije, gde su stope HIV-a veoma visoke, šokira me do srži. To još jednom naglašava neuspeh u rukovodstvu i da je kultura u vojsci još uvek fundamentalno slomljena."

Izveštaj upozorava na rastuću upotrebu prostitutki u blizini britanske baze u Nanjukiju u Keniji, uz neke usluge koje se nude čak i u berbernicama, kako je otkrio viši oficir koji je otišao na doterivanje.

"Kada je šišanje bilo završeno, uveden je u stražnju sobu i pokazivali su mu brojne se*sualne radnice", navodi se u izveštaju. "Berberin ga je tada pitao da li bi želeo neke dodatne usluge".

Oficir je ispričao kako je bio šokiran kako su se događaji iznenada odigrali, i rekao je da je taj susret ispričao kako bi pokazao drugim vojnicima blisku blizinu seksualnih radnica i da bi ih posavetovao kako da ljubazno odbiju sve slične ponude.

(Kurir.rs/Daily mail/Preneo: A.N.)