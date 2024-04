MLADIĆ SKOČIO SA KRUZERA TOKOM KRSTARENJA: Rekao ocu JEDNU rečenicu, a potom je nestao u mračnim dubinama

Mladić sa Floride skočio je sa broda kruzera tokom svađe sa ocem.

Policija je identifikovala muškarca kao Levona Parkera (20), nakon što je američka obalska straža prekinula potragu u vodama Bahama.

Kruzer "Sloboda mora" trebalo je za nekoliko sati da se vrati u Fort Loderdejl na Floridi posle četvorodnevnog krstarenja, kada je tata Fransel Parker sustigao Levona i njegovog brata Seta (18), koji su izašli iz hidromasažne kade.

"Njegov tata se nervirao zbog toga što je pijan, pretpostavljam", rekao je saputnik Brajan Sims.

"Kada smo stigli do njih, rekao je svom tati: 'Popraviću ovo odmah'. I skočio je kroz prozor ispred svih nas", ispričao je Sims.

Za sada nije poznato kako je Levon mogao da bude pijan, jer je na brodovima Rojal Karibian na putovanjima od Severne Amerike do Kariba alkohol nije dozvoljen za one koji imaju manje od 21 godinu.

Sims je rekao da su Levon i njegov brat veselo razgovarali u hidromasažnoj kadi na 11. palubi kruzera malo pre užasnog incidenta 4. aprila.

"Ja sam bio sa njim i njegovim bratom do 3.30 sati u kadi. Svi su izašli iz kade do 4 sata i otišli u različitim pravcima", rekao je on.

Dodao je kako ih je nakon toga video sa ocem, a nekoliko trenutaka kasnije Levon je skočio kroz prozor.

"Brod je išao baš brzo jer je bila noć. Počeli smo da vrištimo a njegov tata je vikao da zaustave brod. Osoblje je došlo, počeli su da spuštaju male brodove i da tragaju za njim", rekao je Sims.

Potraga američke obalske straže je u međuvremenu obustavljena, potvrdio je portparol tima za odnose s javnošću.

(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: A.N.)

