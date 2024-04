"ČAK 54% FRANCUZA U STRAHU OD INCIDENTA TOKOM OTVARANJA OLIMPIJSKIH IGARA!" Pešić uživo iz Pariza: Ništa se ne prepušta slučaju

Mnoge evropske države nakon terorističkog napada u Moskvi ocenile su da je pretnja po bezbednost visoka, a jedna od njih je i Francuska.

Francuski predsednik Emanuel Makron rekao je da bi ceremonija otvaranja Olimpijskih igara u Parizu planirana da se održi na otvorenom, na reci Seni krajem jula, mogla da bude premeštena na stadion Stad de Frans.

Kakva je situacija tri i po meseca od početka Olimpijskih igara otkrio je Saša Perišić koji se uključio iz Pariza.

- Čak 54% Francuza strahuje od nekih problema ili nekih incidenata tokom otvaranja Olimpijade. Pre dva dana, predsednik Francuske Emanuel Makron je govorio i iznosio detalje o nekim budućim planovima, najviše u vezi otvaranja Olimpijade. Ja bih podsetio da je u startu bilo reči da će na Olimpijadi biti prisutno oko milion gledalaca, pa je ta brojka smanjena na 600.000, da bi do pre dva meseca zbog tog ogromnog bezbednosnog izazova na 300.000 ljudi koji će moći da prisustvuju obalama Sene, sve do Trokadera, gde se na Trokaderu očekuje završna ceremonija. Predsednik Francuske je govorio da Francuska želi, a to je ujedno i njegova ogromna želja, da se nikada viđena ceremonija otvaranja dogodi na reci Seni gde bi svi bili ponosni na ono što je Francuska učinila. Međutim, s druge strane, ne isključuje mogućnost da u slučaju neke bezbednosne pretnje, bilo da ona dolazi s polja ili iznutra, da se ceremonija održi samo na Trokaderu ili čak na stadionu Francuske, gde bi bezbednosni izazov bio mnogo manji i gde bi se moglo to bez ikakvog rizika organizovati - rekao je Pešić i dodao:

06:24 ČAK 54% FRANCUZA U STRAHU OD INCIDENTA TOKOM OTVARANJA OLIMPIJADE! Pešić uživo iz Pariza otkrio: Ništa se ne prepušta slučaju

- Napomenuo bih da Francuska samo za otvaranje i za ceremoniju otvaranja Olimpijskih igara priprema oko 45.000 pripadnika organa reda, koji će biti raspoređeni oko obale Sene, u celom Parizu, sve do Trokadera. Gde se na otvaranju očekuju najveći broj svetskih zvaničnika i zbog toga Francuska ne želi ništa da prepusti slučaju.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:51 KADA SE NAJAVI TERORISTIČKI NAPAD, ONDA... Gosti jutarnjeg programa bez dileme: Evropa i Amerika strepe od OVOG ODGOVORA