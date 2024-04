"JA SAM PRAVI RUS, NE SOVJET", CEZAR PROTIV CARA - kako je fitnes trener iz rodnog grada šefa Kremlja poveo ANTIPUTINOVSKU VOJSKU

Cezar, komandant Legije "Sloboda za Rusiju", kaže da je ruski hrišćanaski vojnik koji želi da svrgne sa vlasti predsednika Vladimira Putina.

- Kada budemo imali dovoljno trupa, oslobodićemo jednu celu rusku (federalnu) oblast. Ustanovićemo vladu... Pobuna će jačati i nestavićemo dalje ka drugim oblastima pre nego što pokrenemo marš na Moskvu - poručio je on u intervjuu za Politiko.

Briselski sajt navodi da "Cezar ima poruku za cara", misleći na Putina.

- Ja sam pravoslavni hrišćanin i pravi ruski muškarac, a ne Sovjet, koji ne može da samo sedi i gleda šta se dešava u ovom kriminalnom ratu (u Ukrajini) i ne učini ništa. Morao sam da stanem na stranu ukrajinskog naroda - kazao je Cezar, čije je pravo ime, prema podacima dostupnim na internetu Maksimilijan Andronikov i star je 50 godina.

Politiko navodi da je ovaj bivši fitnes trener iz Sankt Peterburga, inače i Putinovog rodnog grada, koji je otac četvoro dece, spreman za dugu borbu i to po svemu sudeći onu koja će se proširiti mnogo dalje od rata koji besni u Ukrajini.

- Ako ostanem živ, vratiću se u moju otadžbinu s oružjem u rukama kako bih uklonio Putinov režim - rekao je Cezar.

Politiko navodi da se ovaj komandant nije hvalisav i da je njegov projekat dugoročan, a u njemu ga ne ometa čvrsta kontrola koju Putin ima nad zemljom.

foto: Shutterstock

Cezar već ima timove sabotera unutar Rusije koji se trude da izazovu haos kada god mogu, iako on negira da su imali bilo kakve veze sa prošlogodišnjim bombaškim napadom u kafiću u Sankt Peterburgu u kojem je ubijen uticajni ultranacionalistički vojni bloger Vladlen Tatarsk i ranjeno 40 ljudi.

Takođe negira učešće u eksploziji bombe u automobilu u kojoj je u avgustu 2022. stradala Darija Dugina, ćerka Aleksandra Dugin, ultranacionalističkog ideologa koji je Putinov miljenik.

- To jednostavno nije naš stil - tvrdi Cezar.

Navodi se da je Legija "Sloboda za Rusiju" jedna od tri ruske paravojne formacije suprotstavljene Kremlju, koje se bore na strani Ukrajine.

Pored nje tu su i Sibirski bataljon i Ruski dobrovoljački korpus (RDK) na čijem čelu se nalazi Denis Kapustin, kojeg su nemačke vlasti označile kao "jednog od najuticajnijih neonacističkih aktivista" u Evropi.

Cezar foto: Sameer Al-DOUMY / AFP / Profimedia

Navodi se da delu ukrajinskih snaga nije prijatno povezivanje vojne obaveštajne službe HUR sa Kapustinovim RDK zbog neonacističkih korena te paravojne formacije, sličnih zamerki nema kada je u pitanju Cezarova legija, koja ima širu osnovu kada je u pitanju članstvo.

Cezar je intervju za Politiko dao u hotelu u centru ukrajinske prestonice Kijeva.

- Mi nismo Prigožin - poručio je Cezar, misleći na pokojnog vođu vagnerovaca čija je pobuna koja je prerasla u puč protiv Kremlja brzo stopirana prošlog juna.

foto: Sameer Al-DOUMY / AFP / Profimedia

Cezar je za sebe i pripadnike Legije "Sloboda za Rusiju" kazao da "nisu avanturisti".

- Mi smo politički vojnici. Mi tačno znamo šta su nam ciljevi. Mi ćemo do pobede stiži korak po korak. To neće biti skoro, ove godine. Možda neće biti ni sledeće godine. Ali je to samo pitanje vremena - rekao je on.

foto: SERGEY BOBOK / AFP / Profimedia

Cezar je priznao da i sam ima ultradesničarske korene i da je pre 15 godina pristupio "Ruskom carskom pokretu" belih rasista, koji su SAD označile kao "terorističku organizaciju".

foto: SERGEY BOBOK / AFP / Profimedia

On je kazao da je pokretu pristupio pre svega da bi stekao vojnu obuku.

foto: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

- U pokretu su bili neki veoma dobri ruski oficiri iz specijalnih snaga i tako sam naučio nešto o ratovanju i pre nego što sam pristupio Legiji "Sloboda za Rusiju". I dalje sam ultradesničar, ali nisam ludi neonacista niti nacionalsocijalista ili bilo šta slično. Ja sam ruski patriota, ali razumem Tatare i Dagestance i Čečene. I oni bi želeli da budu gospodari na svojoj zemlji i tako bi trebalo da bude - naveo je Cezar.

(Kurir.rs/Politico.eu/Preveo i priredio: N. V.)

Bonus video:

01:44 IZJAVA DA PUTIN NEĆE PREŽIVETI, SLIČNA JE HITLEROVOJ IZJAVI IZ 1945. GODINE! Dikić: To je propaganda za ukrajinske vojnike