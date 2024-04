"CIKLON KOJI JE POGODIO DUBAI MOGAO DA SE PREDVIDI 5 DANA RANIJE!" Klimatolog RHMZ-a tvrdi: Povećan je broj vremenskih ekstrema

Malo ko je očekivao apokaliptične oluju prošlog utorka kad se za 12 sati na Dubaji sručila količina kiše koja padne za otprilike godinu dana.

Na društvenim mrežama se vode razne polemike, a jedna od njih je pretpostavka da je Dubai koristio dronove za izazivanje kiše.

Goran Pejanović, klimatolog RHMZ-a, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je govorio o ovoj temi.

- Ne možemo ovaj slučaj u Dubajiu uopšte da se pripišemo ovakvim stvarima. To je jedan dobro razvijen ciklon koji je imao ulaženje vodene pare u svoj središnji deo iz veoma toplog Indijskog okeana. Na osnovu čega se formirala, zbog kontrasta hladnog vazduha na severu i toplijeg na jugu, ciklon velikih razmera i on je doneo povećane padavine. Znači, po prognozama evropskog centra ovaj sistem je mogao da se predvidi i tvrdim 5 dana unapred i na osnovu toga se izdaju upozorenja da bi se štete smanjile ovom prilikom. Znači, prognostički modeli koji služe za prognozu vremena ne koriste srebrojodit ili ostale materije. Dakle, radi se o jednom prirodnom fenomenu, ali opet imamo razloga jer pričamo o klimatskim promenama. Zato što globalno zagrevanje koje se dešava zadnjih stotinak i više godina, doprinosi da temperatura vazduha bude veća. Sada znamo da je veća za 1.1 stepen, na globalnom nivou, ali da je i temperatura okeana povećana za nekih 0.6 do 0.7 stepeni. Ako imate povećane temperature vode i kopne, imate veće isparavanje. Znači vazduh sadrži više vodene pare. Posledično tome kada se steknu uslovi za obrazovanje ciklonskih sistema ili hladnih i toplih frontova, dolazi do povećanog izlučivanja vodene pare - rekao je Pejanović i dodao:

04:44 Da li ovog proleća svedočimo najjačim klimatskim promenama do sad?

- Glavna karakteristika klimatskih promena, osim povećanja temperature, je i povećanje broja klimatskih i vremenskih ekstrema. Prošle godine imali smo katastrofalne poplave u sred leta u Libiji gde je odneto na desetine hiljade života. Dakle, globalna temperatura je porasla za 1.1 stepen, u Evropi je to oko 2 stepena, severne geografske širine se više zagrevaju nego južnije. Taj ceo proces dovodi do topljenja snega, do otapanja lednika.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Kurir.rs

Bonus video:

03:33 HIDROLOG OTKRIO ŠTA JE DOVELO DO KATASTROFE U LIBIJI! Naši ljudi su izgradili dve brane, ali DVA SU KLJUČNA RAZLOGA za poplave